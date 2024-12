Skupovi, afere, političke poruke - dva su tjedna do predsjedničkih izbora, a osam kandidata je u lovu na glasove birača. S kandidatkinjom stranke DOMiNO Brankom Lozo u studiju RTL-a Danas razgovarala je reporterka Katarina Brečić.

Što kažete na izvide DORH-a oko zemljišta obitelji Kekin u Istri?

Moja protukandidatkinja Ivana Kekin dolazi s ekstremno lijevog spektra i kao takvu je ne bih pretjerano komentirala. Što se samih afera tiče, žao mi je da se fokus kampanje stavlja u područje žutog tiska, a da se pri tome gubi interes za važne teme koje opterećuju Hrvatsku.

Ovo možda baš nije žuti tisak jer DORH je, neslužbeno doznajemo, pokrenuo izvide. Vjerujete li u rad hrvatskih institucija?

Apsolutno vjerujem, međutim morali bismo pričekati prvo da vidimo što će reći u svojim izvidima.

Kako ste doživjeli današnju poruku predsjednika Zorana Milanovića vama protukandidatima da orao ne lovi muhe?

Meni se čini da je Zoran Milanović svoj album životinjskog carstva ispunio već do kraja. A što se zadnje izjave tiče, mogu samo reći da tko visoko leti, nisko pada.

Zašto ste ušli u politiku?

Zato što osjećam potrebu da se stavim na određeni način u službu svoje domovine nakon što sam najvažnije stvari u svom životu posložila i stekla iskustvo. Stalno sa jednom misli - a to je hrabrost naših mladića u vremenu Domovinskog rata koju su iskazali, stalno ju osjećam kao neki lajtmotiv koji me tjera da i sada istupim i ponudim promjene koje mislim da su Hrvatskoj potrebne, jer je Hrvatska teško bolesna i prijete joj velike prijetnje.

Ta promjena je Novo hrvatsko proljeće koje najavljujete? Što je to uopće?

Točno tako. Novo hrvatsko proljeće je zamašnjak, pokret koji bih voljela da građani, intelektualci, industrijalci, gospodarstvenici, umirovljenici, radnici, studenti, branitelji, svi osjete i da zajednički krenemo u projekt koji nazivam vraćanje Hrvatske Hrvatskoj.

'Protiv jugoslavenizma koji je ušao u sve pore'

Ima li to veze s duhom jugoslavenizma o kojem ste govorili? Na primjer, naveli ste da ste to vidjeti i u filmu o Draženu Petroviću.

Da, duh jugoslavenizma koji je prožeo cijelu Hrvatsku može se nadovezati i s drugim prijetnjama, a to su globalističke prijetnje u vidu ilegalnih migracija, zamjene stanovništva i čak u vidu ekspanzije srpskog svijeta. Sve su to prijetnje kojima se želim oduprijeti zajedno s građanima ove zemlje koji su toga zajedno sa mnom također svjesni. Što se tiče ilegalnih migracija, Hrvatska više neće biti njemačka kanta za smeće. Angela Merkel ih je zvala, neka ih Njemačka zadrži.

A ovaj duh jugoslavenizma koji ste vidjeli u filmu o Draženu Petroviću?

Tu se radi o tome da nam se kontinuirano u Hrvatskoj, toliko da su mnogi ljudi već postali apatični i neosjetljivi te ne vide što se događa, želim ih malo probuditi. Prožima se ta ideja da je Jugoslavija bila dobra i da se ona na neki određeni način vraća kroz kulturu, obrazovanje, institucije, medije također. Onda imate recimo Rijeku kao europski grad kulture koja je sva okićena crvenim jugoslavenskim zvijezdama. Imate Brijune koje već 25 godina okupira notorni Rade Šerbedžija, antihrvat koji je potpisao deklaraciju da ne postoji hrvatski jezik. Sve to mi plaćamo iz svog proračuna. Hrvatska Vlada to dobro zna i u njoj postoji jedna ljubljena ministrica koja naš novac na to troši. Zamislite vi da je na venecijanskom biennaleu ove godine u hrvatskom paviljonu, za kojeg je plaćeno oko 330.000 eura, izložen eksponat pod nazivom "Probudi me u Jugoslaviji". Pitam se kome to treba? S druge strane imate ekspanziju srpskog svijeta. Srpskoj nacionalnoj manjini i srpskoj pravoslavnoj crkvi se iz hrvatskog proračuna izdvajaju sve veća i veća sredstva. Pitam hrvatsku Vladu čemu to služi i zašto to rade?

Smetaju li Vam Srbi?

Ne, apsolutno ne. Srbi su oduvijek nacionalna manjima u Hrvatskoj i kao takvi su dobrodošli. Nedavno sam na jednom skupu rekla - pošteni Srbi u Hrvatskoj pa dajte se pobunite protiv onih koji kaljaju vaš položaj u Hrvatskoj. Milorad Pupovac ne koristi svim Srbima u Hrvatskoj, on koristi srpskoj politici iz Srbije koja provodi ekspanziju srpskog svijeta u Hrvatsku.

Prvi potezi na Pantovčaku

Hoćete li vratiti Tuđmanovu bistu na Pantovčak?

Pretpostavljam da iza tog pitanja Vas zanima što mislim o Franji Tuđmanu, a bista manje-više…

Hoćete li vratiti bistu?

Predsjednik Franjo Tuđman je bio prvi hrvatski predsjednik na čelu Hrvatske kad smo doživjeli osamostaljenje i to je neizbrisivo. Bio je predsjednik kad smo izvojevali velebnu pobjedu u Oluji. To se ne može nikada izbrisati iz hrvatske povijesti. Međutim postoje neke stvari u njegovoj politici s kojima se ne bih složila. A što se tiče same moje radne sobe jednog dana na Pantovčaku, znam sasvim sigurno da bi na zidu visio križ.

Ali ne i slika ili bista Franje Tuđmana na Pantovčaku?

Ja to nisam rekla.

Rekli ste da se ne slažete s nekim njegovim politikama.

Da, ali sam naglasila radi čega će on uvijek ostati upamćen kao i neki drugi značajni doprinositelji razvoju hrvatske ideje. On ju je ostvario, nju smo doživjeli i to treba cijeniti u našoj budućnosti.

Dolazite li na debatu RTL-a 27. prosinca?

Ako budem živa i zdrava, doći ću s veseljem.