Branka Lozo otkrila: 'Ako dobijemo Ministarstvo kulture, plan nam je kroatizirati Hrvatsku'

Branka Lozo, potencijalna predsjednička kandidatkinja iz stranke Domino gostovala je u RTL-u Danas.

Zašto u 21. stoljeću nemamo jednake plaće za muškarce i žene i što predsjednik Republike po tom pitanju uopće može napraviti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za isti posao muškarci i žene moraju biti jednako plaćeni. Tu uopće nema nikakve dileme i dapače, ja mislim da u hrvatskom zakonu o radu to tamo čak i izrijekom izjednačeno. Prema tome, ako postoje slučajevi da bi neke žene bile za isti posao koji rade manje plaćene nego muškarci one bi se trebale obratiti svojim sindikalnim povjerenicima. U normalnim okolnostima ja bih im rekla da se obrate pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Međutim, ja mislim da ta pravobraniteljica uopće ne radi svoj posao, nego se bavi nekakvim temama iz rodne ideologije i moralizira po svom svjetonazoru, tako da one žene koje smatraju da su nepravedno manje plaćene nego muški kolege za isti posao ja bih savjetovala da se obrati svojim sindikalnim povjerenicima i ako takvi slučajevi dođu na sud ja sam sigurna da će oni svoja prava izboriti

Slučaj Beroš šokira je cijelu Hrvatsku, ali ne samo Hrvatsku, izvještavaju o tome i svjetski mediji. Kako vi gledate prvenstveno na ovaj sukob nadležnosti? Mislite li da je tu zapravo došlo do toga da je USKOK reagirao kako bi zaustavio istragu europskog tužitelja?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ja nisam pravnik, ja ne mogu o tome suditi na temelju ovako novinskih napisa, ali ono što mogu znati je da je ovo jedan još jedan primjer političke korupcije i ja se protiv toga aktivno borim i zalažem. Ako se pogledaju godine na vlasti aktualnog premijera, to je sada već negdje više od osam i pol godina, a ovo je trideset i prvi ministar koji je otišao iz Vlade, a od toga je deveti koji je dobio kaznenu prijavu. To znači svaka tri četiri mjeseca jedan ministar odlazi, a svake godine jedan dobiva optužnica.

Što vam to onda govori? Hoće li vaša stranka Domino nastaviti podržavati Vladu tog istog premijera u Saboru?

Naša stranka Dom i nacionalno okupljanje nije podržavala Vladu Andreja Plenkovića. Naši su zastupnici glasali za one stvari koje su smatrali da treba podržati.

Mi ćemo tek sada razgovarati s Andrejem Plenkovićem i mi ćemo jedino i samo ako uspijemo ispregovarati poziciju da možemo utjecati na promjenu kursa.

Hoćete li na neki način uvjetovati, tražiti, s obzirom na to da imate tri zastupnika u Saboru od Andrej Plenkovića i što to bi tražili?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa, recimo, ja ne znam što će točno doći na stol za razgovor, ali naša bi stranka bila najsretnija da predmet o kojem se razgovara bude Ministarstvo kulture i medija.

Što biste tamo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve. Apsolutno sve.

Svog čovjeka na čelu tog ministarstva?

Naravno, mi bismo htjeli promijeniti kurs kojim ide Hrvatska. Mi bismo htjeli kroatizirati Hrvatsku, da se konačno hrvatske teme i hrvatski duh osjeti i u kulturi.

Ušli biste u Vladu kroz ministarstvo. A što ako premijer na to ne pristane?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mi ćemo biti oporba i s time nemamo nikakvog problema.

U ponedjeljak je Dan sjećanja, idete li u Vukovar?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne. Ove godine idem u Škabrnju.

Tamo odlazi i predsjednik Republike Zoran Milanović. On je tamo bio i prije dvije godine. Ovaj put ne odlazi u Vukovar. Što mislite o tom potezu?

Dva su mjesta na taj dan koja se obilježavaju s posebnom tugom i pijetetom. I mislim da je u redu odlaziti jedanput na jedno drugi put na drugo mjesto i smatram da nitko, baš nitko ne bi trebao na taj dan niti voditi kampanju niti politizirati na mjestu tako strašnih žrtava. Tada se moramo usredotočiti na preživjele branitelje na pokojne i na uspomenu na te dane kada smo doživjeli agresiju od strane JNA i srbočetničke vojske.

Koliko ćete potrošiti u kampanji i kakav će vam biti uopće slogan? Imate li već ideju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mislim da slogan nije nešto presudno. Mislim da je važno predstaviti se kao osoba. Ja sam otvorila svoju kampanju sa sloganom da će naši građani imati predsjednicu s kojom će se ponositi. Međutim, slogani kao takvi neće donijeti glasove, bitan je određeni integritet. I baš s tim u vezi ja ovdje, ako mogu bi iznijela jedan prijedlog. Često se govori, pa i spočitava da nas na desnici ima jako puno, da mi svi zajedno u biti koristimo Milanoviću. Ja bih predložila drugoj dvojici kandidata s desnice, a to su gospodin Tomislav Jonjić i gospodin Miro Bulj. Ako pristanu da se dogovorimo - da onaj od nas troje, tko je prikupio najveći broj glasova potpore kada krene prikupljanje da se kandidira, a da se drugi dvoje povuku