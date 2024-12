NEMA DOGOVORA / Prijeti li početkom 2025. štrajk učitelja? Sindikati ne pristaju na ponuđene povišice i već su u pripremama

Nakon što je još jednom odgovor na njihove zahtjeve bio ne - u zbornicama je ozračje daleko od blagdanskog. Tri posto u travnju i dva u studenom - bila je to posljednja Vladina ponuda povećanja osnovice koju sindikati javnih službi nisu prihvatili. Ostaju pri svom prijedlogu 4+4 jer s vladinim uvjetima prosječna učiteljska plaća narasla bi za oko 60 eura neto, dok bi u slučaju rasta od 8% to bilo malo više od 100 eura. Žele pokrenuti postupak mirenja što im iz Vlade osporavaju. Ministar Piletić tvrdi - dogovor o osnovici morao se postići prije donošenja državnog proračuna, a novih pregovora neće biti. Sindikati to ne prihvaćaju. Više pogledajte u prilogu