Imamo detalje nadrealne priče s granice: ' Ja nju više ne vozim ni u kakvom stanju!'

Bio je to uobičajen, normalan dan na graničnom prijelazu Gunja, no priča je sve samo ne normalna. Do hrvatskih policajaca iz BIH stigao je automobil austrijske registracije u kojem su bili vozač i suputnica.

"Došli su na graničnu kontrolu, predao je dokumente policijskim službenicima radi granične kontrole, za sebe i za tu suputnicu", prisjeća se glasnogovornik vukovarsko-srijemske policije Dragoslav Živković.

No, ponašanje vozača i žene na mjestu suvozača policajcima nije izgledalo normalno. Najnenormalnije bilo je to što je žena bila nepomična, nije mogla ni komunicirati, a nije izgledalo ni kao da spava.

Bizaran potez

"Nije pri svijesti jer ne može se komunicirati s njom, zato smo brzo angažirali i došao je i mrtvozornik koji je potvrdio smrt te osobe i rekao je da je preminula još prije", kaže Živković.

Austrijski državljanin (65) porijeklom iz BiH bio je skrbnik 83-godišnje starice. Na putu je preminula, a on ju je bez potrebnih papira pokušao prokrijumčariti u Austriju.

"Moraš imati smrtni list, moraš izvaditi to, moraš otići kod sanitarne, pa moraš otići na policiju, pa moraš ovo, vidite, netko to to radi, tko to zna. Ja to do podne napravim i na kraju kad mu kaže da mora otići u Zagreb u bosansku ambasadu – a joooj pa zašto tamo? Pa, eto zato", objašnjava pogrebnik Ivica Pavičić.

No, na ovakav bizaran potez ipak bi se malo tko odlučio.

Pokojnica je kremirana

"Ne mogu vjerovati, nije u redu. Nemam pojma kako to nekome može pasti na pamet, to mora da je neki 100 posto dilkan", kaže Senija iz Gunje.

"Ako se smije reći, mada je gruba riječ – možda je tragikomično, ali baš i nije, nema baš puno tu neke komike", slaže se Ivan, koji također živi u Gunji.

Da ljudi svašta probaju potvrđuje i Pero iz Drenovaca. Međutim, on kaže da takvo što ne bi nikad probao. "Ne bih vozio žive, a ne mrtve", tvrdi.

Prema želji rodbine pokojnica je kremirana, a urna s prahom ponuđena je skrbniku.

"Da je sad smije voziti legalno, da više ne mora imati straha. Kaže – a ne, ne, ja nju više ne vozim ni u kakvom stanju. Jadan je bio, ali stvarno, vidi, gledaj, je ludo, je malo neobično, ali događa se", zaključuje pogrebnik Pavičić.

Urna s prahom poslana je u Austriju gdje će pokojnica naći svoj mir, a njenom nekadašnjem skrbniku slijedi prijava zbog povrede mira pokojnika, za što može dobiti i nekoliko godina zatvora.