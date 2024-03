U Moskvi je pokopan Aleksej Navaljni. Na posljednji pozdrav najvećem kritičaru Vladimira Putina stigle su tisuće. Gotovo jednako toliko bilo je i policije. Čule su se parole protiv Putina pa su počela i uhićenja. Gost emisije RTL Danas bio je Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji.

S obzirom na represiju koja vlada u Rusiji, je li Vas iznenadio broj ljudi koji se okupio na ispraćaju Navaljnog?

"To je pozitivno iznenađenje. To je više desetaka tisuća ljudi, a s obzirom na represiju koja se tamo neprestano pojačava, s obzirom na to da je jedan svećenik koji je htio služiti panihidu za Navaljanog bio uhićen i završio u bolnici. Ovaj događaj je impresivan. Mislim da je vlast na koncu ipak odahnula. Unatoč tako velikom broju ljudi, nije bilo većih nereda prema kriterijima te vlasti. Neki su ljudi izvikivali parolu 'Sloboda političkim zatvorenicima', ali za vrijeme pogreba, policija nije poduzela ništa, poduzeli su poslije."

Mora im se priznati da su hrabri - skandirali su Putine ubojico. Ima uhićenih, ali neki smatraju da se Putin suzdržao od radikalnih poteza. Dijelite li Vi takvo mišljenje?

"Danas je to tako, ali uhićenja onih koji su bili najaktivniji u izvikivanju opozicijskih parola već su otpočela i možemo očekivati daljnji porast represije. Ovoliki broj ljudi na tom pogrebu i onih koji su u drugim gradovima Rusije iskazivali počast Navaljnom je ipak upozorenje za vlast. Unatoč tome što službena ispitivanja javnog mnijenja daju naslutiti da se vlast ne treba previše brinuti. Otprilike 6 posto ispitanika je bilo izrazito zgroženo smrću Navaljnog. Više od 50 posto je ravnodušno."

Može li ovo ipak pokrenuti veći i značajniji otpor prema Putinu? Ima li Julija Navaljna tu snagu?

"Teško je odgovoriti. Mislim da je njezin hendikep djelomično o tome što je i više nego vidljivo da je ona projekt Zapada. Prava opozicija mora stasati iz baze, u Rusiji treba biti podrška opoziciji. Ne znam je li njena inauguracija u moguću vođu opozicije izazvala potrese u ruskoj opoziciji. To će se razjasniti u skorijoj budućnosti. U svakom slučaju, ona je najistaknutije lice opozicije na slobodi. Vladimir Kara-Murza koji je nakon Navaljnog bio najutjecajniji, služi kaznu zatvora od 25 godina."

Stigli su i američki, njemački i francuski veleposlanici, kakvu to poruku šalje? Kakav potez Kremlja sada očekujete?

"Naprosto, nastojat će do predsjedničkih izbora sve držati pod kontrolom, a nakon predsjedničkih izbora će možda biti i pojačana represija protiv opozicije. Mislim da se može očekivati da će režim povući poteze koje mora povući ako želi zadržati inicijativu na bojištima u Ukrajini. Ruske postrojbe koje su tamo, već su mjesecima na bojištima. Vlast je izbjegavala raspisati mobilizaciju. Ako žele održati sadašnje pozicije, morat će raspisati mobilizaciju i to će biti glavna promjena nakon izbora."

Je li smrću Navaljnog Putin ipak načet ili se još više ojačao uoči izbora?

"Ne može se reći da je načet. Takav režim zapravo proizvodi građane koji u anketama odgovaraju ono što misle da se vlasti sviđa i u tom pogledu je režim uspješan, ali dugoročno gledano, budući da za opozicijska stajališta nema mogućnosti da budu legalno artikulirana, jasno je da su neredi ili revolucija jedino rješenje, ako ne dođe do državnog udara do sukoba između pripadnika elita."