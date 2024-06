Sve za nogometnu euforiju spremno je i u Hrvatskoj. Vatreno je u Splitu zbog odluke kojom je zabranjeno na Rivi i Matejuški postavljati televizore na štekatima terasama kafića. Pa neće biti ni praćenja Vatrenih. Ugostitelji i građani su ogorčeni. RTL-ov Rade Županović kaže da se ni tijekom Eura neće napraviti iznimka.

Danas smo razgovarali sa splitskim ugostiteljima. Vrlo je čvrsta ta komunalna odluka koja je stupila na snagu i čini mi se da po toj odluci zapravo ne postoji niti jedan put koji bi promijenio onu činjenicu koja u ovom trenutku egzistira, a to je da u toj najužoj gradskoj jezgri televizori ne smiju biti, pa samim time građani, ali i gosti grada neće imati priliku gledati utakmice Eura 2024. No, s nama u društvu je zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević. Postoji li nekakav način da se napravi neka iznimka po tom pitanju?

"Moram reći da nema. Iskreno, to je poprilično blesava tema. Radi se o području 0,05 posto grada Splita na kojem se na vanjskim površinama ne može imati televizor. U zatvorenom prostoru može, Pričamo samo o rivi. Ne pričamo ni o čemu drugome. Iako ta pravila koje su konzervatori dali u svojim smjernicama za staru gradsku jezgru vrijede za jednu religiju kao što je Hajduk i nitko ne problematizira čak ni kada je derbi Hajduk - Dinamo i nitko ne problematizira zašto se ne može se vaditi televizija na Rivi. Ja mislim da onda ne bi trebalo ni za neko Europsko prvenstvo. Jer ako ćemo iskreno, svi znamo da je najbrojniji sportski događaj i klub koji se najviše prati u ovoj državi - Hajduk, tako da ako za njega vrijede pravila, vrijede i za ostale. Makar to nekome možda znalo donijet koji euro više u blagajnu ako uzme. Neću imenovati naciju, ali nekoliko pripadnika određene nacije koji će se opiti pivom gledajući utakmice, to bi nagrdilo jednu razglednicu Splita, izgled grada i u konačnici vjerojatno bi baš svi opet medijski djelatnici izvještavali o tome kako se nedolično određeni ljudi ponašaju u centru Splita, kako uriniraju, povraćaju po rivi..."

Ali ta činjenica egzistira, bez obzira na to jesu li tu televizije?

"Nije."

Vi tvrdite da je komunalni red nikad bolji u Splitu? Ali, ja ću vam sad reći da podaci s kojima mi raspolažemo, a i vi ih imate, kažu da zapravo nikad gore stanje po pitanju komunalnog reda u gradu Splitu nije bilo. Dakle, jesu li problem televizije na štekatima ili je problem upravljanja turizmom u Gradu Splitu?

"Pa za razliku od vas, ja sam stanar ovoga kvarta. Ovo je moj kvart. Ja vam živim u…"

Ja živim u Splitu od rođenja.

"Splitu od rođenja. Živim u centru grada kraj Prime i stvarno iz prve ruke mogu reći da je stanje nikad bolje."

I zato imate komunalne redare i policije u svakodnevnim…

"Baš zato što smo prvo doveli nova pravila i odluku o komunalnom redu i odluku o ugostiteljskoj djelatnosti, odnosno o radnom vremenu i odluku o javnom redu i miru, potrošili 100 tisuća eura na zaštitare, stanje je nikad bolje. U konačnici moja familija spava u ovom kvartu i znam da mirnije spava."

Pratit ćemo kakvo će biti stanje ovoga ljeta. Slike koje smo gledali proteklih ljeta i nisu baš bile obećavajuće, a vidim ni početak ove turističke sezone ne nosi puno bolju situaciju. Već su objavljene određene snimke. Nećemo o tome. No, mi u Splitu, osim što nemamo televizije na štekatima, na rivi imamo velik broj, ja bih rekao egzotičnih životinja. O tome ste danas izvještavali na Facebooku. Kako tome stati na kraj?

"Prije svega, tu treba jaka akcija Inspektorata zaštite prirode koji je nadležan za te divlje životinje koje su zaštićene na području cijele Republike Hrvatske. Evidentno je da velik broj stranih državljana svoju egzistenciju rješava tako da ide po Jadranskoj obali sa zaštićenim vrstama, bilo da je riječ o burmanskom pitonu ili zelenom majmunu. Sve su to strogo zaštićene vrste koje ne bi smjele izlagati na ulici. Koje se ne bi smjele uznemiravati kao što oni to rade. Evo, jučer smo imali situaciju da je jedan majmun u centru Splita ugrizao dva građanina, tako da ja stvarno vjerujem, kao što su u jednom drugom slučaju postupili, da će inspektorat mnogo zornije paziti na stanje i u Splitu i u okolnim dalmatinskim gradovima i općinama i jednostavno takve životinje oduzimati kada se vidi da su zlostavljane od strane tih stranih državljana."

Ukratko, za kraj gdje je majmun?

"Nažalost, ne znam uopće gdje su dotične osobe. To su stranci. Do dolaska službi oni su već pobjegli nakon što je majmun ugrizao nekog građanina, a građanin onda prijavio i policija i komunalni redari znaju otprilike što trebaju tražiti ako se opet pojave na ulicama grada Splita. Vjerojatno će doći do privođenja."