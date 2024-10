Bivši beskućnik Marijan i Vesna noću nose pakete pomoći: 'Šokiralo me lice mladića'

Iz kuće ne izlaze bez nekoliko konzervi, toplih čarapa i papirnatih maramica koje podjele beskućnicima ako ih sretnu negdje na ulici. Takve su pakete dijelili vozeći se noćnim tramvajem, a hranu će dijeliti i u četvrtak.

"Ima voće, ima sapun, konzerve, maramice, kroasančići, med, voćni namaz, hamburgeri..", nabraja Vesna Ribarić što sve nosi beskućnicima. Ona je osnivačica Facebook inicijative "Od srca do srca" koja volonterski pomaže ljudima u potrebi. Od paketa se po njezinu stanu jedva prolazi, svi su namijenjeni beskućnicima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Danas

Inicijativu je pokrenula prije pet godina, a u tom je razdoblju mnoge beskućnike, kako kaže, učinila vidljivima. Jedan od njih je Marijan koji je nakon Domovinskog rata - završio na ulici. "Kad jednom postanete beskućnik, vi gubite sve. Vas više nitko ne poznaje. Jako je teško, psihički padate. Depresiva i to. Ali ako ste jaki - dižete se", govori Marijan.

Foto: RTL Danas

Spavači u tramvajima

Zahvaljujući Vesni, Marijan se dignuo. Danas je ponosni vlasnik stana, a skromno nam govori i o tome kako pomaže onima na čijem je mjestu nekad bio. Prije nekoliko dana u noćnom tramvaju, on i Vesna obilazili su tzv. spavače. "Sreli smo njih petoricu, podijelili pet,šest paketa. Paketi su bili naresci, ribice, maramice, britvice - što ljudima treba", opisuje nam Marijan Ožegović, volonter i bivši beskućnik

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A Vesna Ribarić, osnivačica inicijative "Od srca do srca", za beskućnike i potrebite opisuje svoje iskustvo noćne vožnje. "Prvi put sam bila na noćnoj vožnji. Šokiralo me lice jednog mladog čovjeka kad smo izašli na Ljubljanici, bio je potpuno zbunjen, nije znao ni gdje je ni što je, ni kakva prava ima, gdje može se okupat i jesti", kaže nam Vesna. Postoje mjesta na kojima se to sve može - jedno od njih je Dnevni boravak Hrvatske mreže za beskućnike.

Foto: RTL Danas

"Ta se pomoć odnosi na informiranje o njihovim pravima iz sustava socijalne skrbi, zdravstvena zaštita. Dosta korisnika nema osobnu iskaznicu, tako da to je jedan od problema koji rješavamo s njima", objašnjava Karla Šneperger, socijalna radnica u Hrvatskoj mreži za beskućnike.

U dnevnom boravku za beskućnike - kao i kod Vesne - gomile su paketa! Stižu donacije za sutra kad će se na Glavnom kolodvoru podijeliti njih više od 200, zajedno s toliko obroka povodom Međunarodnog dana beskućnika.Sudjelovat će i Marijanovi nekadašnji cimeri u prihvatilištu. Ostali su prijatelji i rame uz rame pomažu. Nevidljivi i zaboravljeni - ali sutra to neće biti, barem na jedan dan.

Foto: RTL Danas

Tekst se nastavlja ispod oglasa