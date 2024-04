Ribari i surferi u akvatoriju Brijuna svjedočili su nesvakidašnjoj sceni i uspjeli fotografirati veliku morsku psinu u napadu na tunu. Barem su tako mislili jer točne potvrde još uvijek nema. Riba koja iskače iz mora je najvjerojatnije atlantska plavoperajna tuna, a vidi se i peraja navodno morskog psa.

Petra Fabijan Kapov razgovarala je sa stručnjakom kako bi otkrila je li uz našu obalu snimljen predator ili nije. Na fotografiji zasigurno je tuna, a biolog Neven Iveša otkrio je kome pripada druga peraja.

Treba li nas biti strah?

"Odmah da kažem na ovo zadnje pitanje - Straha ne treba biti. Mislim, uvijek na moru, treba biti određena doza opreza jer opasnosti ima sa svih strana, pogotovo što se tiče nesavjesnih vozača raznih plovila, pogotovo tijekom turističke sezone. A, što se tiče peraje koja se može detektirati na fotografiji, radi se o psini golemoj ili na engleski, basking shark, zato što se često zna zaustaviti na morskoj površini i sunčati. Zbog toga ga u ovo doba godine češće zamjećujemo, a to uopće nije neuobičajena pojava za ovaj sjeverni Jadran za ovaj naš istarski akvatorij. U ovo doba godine buja fitoplankton, buja zooplankton. More se budi. Jako je pune hrane i to baš one koju ta vrsta morskog psa, psina golema apsolutno bezopasna za ljude, i konzumira. I s obzirom na uobičajenu pojavu da kad imate puno hrane u moru, tada više vrsta zajedno ima određenu interakciju i pretpostavljam da se ovdje radilo o interakciji frenetičnog hranjenja gdje su bile uključene i atlantska plavoperajna tuna i psina golema".

Dakle, golema psina nije napala tunu. One su zapravo zajedno jele?

"Prema fotografiji i s obzirom na spoznaju o situaciji koja je trenutno u sjevernom Jadranu i svake godine u ovo doba početka proljeća zasigurno se nije radilo ni o kakvom napadu"

Ima li malo veze i ova visoka temperatura mora s njihovim češćim dolaskom?

"Pa ove godine, recimo je zamijećeno velika količina tune zbog velike količine sitne plave ribe koja se naglo pojavila nakon ovog zimskog perioda nedogađanja na moru. S obzirom na to da se more zagrijalo dosta nutrijenata došlo je u sjeverni Jadran. Tu se razvija i bogata zooplanktonska zajednica, pa dolazi sitna plava riba i logično da se obogaćuje hranidbeni lanac, zajedno s ovakvim predatorima"

Trebamo biti zadovoljni da imamo ovako bogatu more?

"Zapravo sjeverni Jadran je najbogatiji bazen Sredozemnog mora i moramo ga i dalje čuvati, štititi i to osvijestiti"

Evo toliko zapravo ne trebamo imati straha, Možemo se na miru kupati. Ovo što su nas posjetili malo veće ribe, zapravo je samo pohvala našem čistom moru.