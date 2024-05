U New Yorku traje sjednica Opće skupštine Ujedinjenih naroda gdje se očekuje izglasavanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Dokument je to kojim bi se 11. srpnja proglasio međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, a osuđuje se negiranje genocida i veličanje zločinaca. Beograd i vlast u Republici Srpskoj smatraju da je to udar na Srbe.

Taj entitet prijeti raspadom Bosne i Hercegovine, a sjednica Vlade Srpske održana je baš u Srebrenici. Posvuda su izvješene poruke "Mi nismo genocidni narod", a u znak potpore zvonila su zvona u pravoslavnim crkvama u Srbiji.

Pokolj u Srebrenici dogodio se 1995. kada je vojska bosanskih Srba u toj enklavi pod UN-ovom zaštitom, ubila više od 8000 Bošnjaka.

"Vjerujem da je to samo jedna potvrda na istinu, jedan pečat na istinu. Da se više ne može zvati ni ovako ni onako, genocid je genocid", kazala je Kata Hotić, potpredsjednica Udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa

"Nije bio genocid u Srebrenici, hoćete još jednom da ponovim. Republika Srpska je strana potpisnica svih aneksa i Ustava BIH i izlazi iz BIH. I mi krećemo danas da izlazimo i učinit ćemo to mirno", kazao je Milorad Dodik.

