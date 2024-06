POTVRDILO ISTRAŽIVANJE / Kvaliteta vode na Jarunu i Bundeku je izvrsna: 'Nije bolja ni u kadi pod tušem'

Za one koji će za vikend osvježenje od najavljenih vrućina potražiti na zagrebačkim jezerima dobra je vijest da je kvaliteta vode na Jarunu i Bundeku izvrsna. Potvrdio je to Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" koji svaka dva tjedna uzima vodu na analizu. Zadovoljni su i kupači. 'Dobra, jako dobra. Ja se kupam od ožujka pa sve do listopada. Ja nikada nisam imao problema', kaže Vlado Jurić. S njim se slaže i Dubravka: 'Odlična, super, taman. Nije bolja ni u kadi pod tušem'. Više pogledajte u videu