Beba od svega 4 mjeseca završila je u bolnici s prijelomom lubanje i krvarenjem mozga. Sada je u komi, a policija istražuje kako je do ozljeda došlo, pa ispituju i roditelje. Djevojčicu su roditelji prvo doveli u rovinjsku Hitnu pomoć odakle je hitno prevezena na pulsku anesteziju, a nakon što su liječnici inducirali komu, prebačena je u riječki KBC na jedinicu intenzivnog liječenja. Vještak sudske medicine tek treba utvrditi što se točno dogodilo, a za sada nema elemenata kaznenog djela jer na tijelu djevojčice nisu pronađeni tragovi nasilja, a ništa od ranije ne ukazuje na nasilno ponašanje u obitelji iz Rovinjskog Sela.

Reporterka RTL-a Danas Petra Fabian Kapov prati cijeli slučaj javila se s posljednjim informacijama. "Iz KBC-a informacije stižu na kapaljku. No neslužbeno saznajemo da je dijete i dalje u komi, da je u stanju opasnom po život. Ono što znamo od ranije jer da ima prijelom lubanje i krvarenje mozga, da ima i oteklinu na glavi, a ne zna se kako je to zapravo nastalo.

Razgovarala sam i s liječnicom koja je zaprimila dijete na rovinsjkoj Hitnoj. Ona danas nije u službi, ali rekla je da je pod velikim stresom. Ona je zaprimila dijete i kad je vidjela u kakvomje stanju brzo je kolima Hitne prevezeno u pulsku bolnicu. Cijelo vrijeme puta, od Rovinja do Pule, ona je umjesto djeteta disala pomoću balona i pokušavala održati saturaciju kisika na nekoj optimalnoj razini da ne bi organi a ponajviše mozak ostao bez kisika i u tome je uspjela. Rekla je da joj je u svojoj 30- godišnjoj karijeri ovo bio jedan od najstresnijih dana koje je doživjela gledati to malo bespomoćno tijelo", kazala je reporterka Fabian Kapov te dodala da su roditelji kao i članovi uže obitelji ispitani.

"Kazali su kako se djetetu ništa nije dogodilo, kako nije palo, nije udareno. Isto su govorili i liječnicima jučer za vrijeme intervencije. Dakle, ne može se tu ništa novoga reći. Ono što neslužbeno doznajemo je da majka ima zdravstvenih problema i da postoji mogućnost da joj je dijete ispalo iz ruku ili da je zajedno s djetetom pala. To će ipak morati utvrditi sudski vještak. Očekuje se da on otkrije na koji način je nastala ova ozljeda i kad to utvrdi onda će se moći i rasvijetliti cijeli ovaj tragični slučaj", zaključila je RTL-ova reporterka.

