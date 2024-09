Hoće li se isplatiti iznajmljivati? 'Mnogi, pogotovo stari ljudi, bit će prisiljeni prodati'

Pobuna je malih iznajmljivača zbog najavljenih većih poreza! Iznajmljivači će i dalje plaćati paušalni porez, ali će se on bitno povećati za najatraktivnije dijelove Hrvatske, odnosno najposjećenije turističke destinacije. U nekim sredinama bit će šest veći puta nego sada. Ministar financija želi potaknuti dugoročni najam!

Tomislav Jelinčić razgovarao je s Barbarom Marković, predsjednicom Hrvatske udruge obiteljskog smještaja u RTL-u Danas.

Razgovaratli ste s iznajmljivačima. Kakva im je sada računica, isplati li im se i dalje iznajmljivati?

"Pa, svakako su reakcije dosta burne, pogotovo onih malih iznajmljivača za koje sada znamo da su u indeksu turističke razvijenosti najviše oporezivi. Njima će se davanja duplo povećati. Dakle, napravili smo jednu kalkulaciju i zapravo vidimo da su davanja puno puno veća i nameti puno veći nego što su to bili ove godine, odnosno prošle godine."

Evo za jedan apartman od 60-ak kvadrata, koliko se sada daje državi i lokalnim zajednicama?

"U prosjeku je bilo oko 1200 eura. Sve skupa, međutim, sada vidimo da ovisno o indeksu turističke razvijenosti, to može biti povećanje od 800 eura, odnosno čak i duplo povećanje od oko 1200 eura. Dakle, zapravo se duplo diže i napravili smo kalkulaciju za direktno bukiranje. Dakle, za goste koji direktno dolaze kod obiteljskog smještaja, a onda na to sve skupa zapravo idu još dodatne provizije, agencijama, platformama i naravno famozni PDV na proviziju."

Koja je onda vaš idući potez? Što možete učiniti?

"Mi smo doista u suradnji i sa članovima udruge, dakle i s manjim udrugama po županijama i naravno, namjeravamo napraviti svoj prijedlog i način na koji ćemo odvojiti obiteljski smještaj od komercijalnog smještaja jer mislimo da se ovim porezima isto tako vrši neka represija na malim ljudima, dakle ljudima koji ne zarađuju ogromne cifre, nego kojima je to jedan dodatni izvor prihoda i zapravo na taj način želimo zaštititi te male ljude, domaće ljude i lokalne ljude na kraju dana. Ljude koji su investirali u sve to skupe i rade dobro već godinama i to nam je sada prioritet."

No, sigurno treba tu nešto pitati i one koji su donijeli takve odluke. Jeste li možda u kontaktu s ministrima financija i turizma? Jesu li uopće korekcije moguće?

"Pa ja svakako mislim da su korekcije moguće dok zakon nije izglasan. Ne možemo još tvrditi zapravo kako će biti, ali ja svakako računam da će se osvrnuti na kvalitetu i značenje obiteljskog smještaja u Hrvatskoj. S obzirom da smo zapravo ipak mi stup smještaja u Hrvatskoj, a ne neke druge nesmještajni objekti."

Evo ako ovako ostane, za mnoge smo ionako skupa destinacija. Što mislite, hoće li smještaj sada biti još skuplji iduće sezone?

"Ne bih preporučila da smještaj bude skuplji. Međutim, bojim se da dosta ljudi, barem one starije populacije to postaje neisplativo i sve teže. Možda će i prodavati svoje nekretnine. Time smo zapravo ranjivi i otvoreni prema stranome tržištu, tako da nam stranci ponovo kupuju nekretnine i odakle onda gubimo zapravo kvalitetu života i kvalitetu malog čovjeka kojeg u ovom momentu doista moramo zaštititi. Moramo misliti na to."

Ide li ova reforma na ruku hotelijerima?

"Pa mislim da se doista pokušava riješiti taj nekretninski biznis. Dakle, mi isto tako razmišljamo da niti jedna masovna apartmanizacija nikad nije dobra. Dakle, ona nam urušava cijene u obiteljskom smještaju. Naravno da još dodatna betonizacije i hoteli nikad nisu poželjni. Međutim, mi moramo surađivati. Isto tako s hotelima, kao i oni s nama, hoteli nam mogu produžiti sezonu. Dobri resorti nam mogu produžiti sezonu, a za to treba jedna kvalitetna strategija razvoja turizma, jedan dobar destinacijski menadžment. Tako da zapravo mislim da u ovom momentu svi zajedno možemo surađivati na jednome kvalitetnom održivom razvoju turizma i jednoj butik destinaciju kakva bi Hrvatska u budućnosti trebala biti."