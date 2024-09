Računica gradonačelnika Krka: Evo koliko će mali iznajmljivač po novome plaćati nameta za apartman

Pobuna malih iznajmljivača zbog promjena u poreznom paketu koje se odnose na nekretnine koje se iznajmljuju turistima. Najveći je udar na iznajmljivače u prvoj i drugoj zoni jer će uz porez na nekretnine, plaćati i povećani paušalni porez na dohodak, ali i PDV na proviziju i turističku pristojbu.

Dosad se tako paušalni porez po krevetu plaćao u rasponu od 19,91 eura do 199,08 eura, a najveći broj lokalnih jedinica, uveo je stope do 40 eura. Sada se taj paušal podiže i utvrđivat će se prema indeksu turističke razvijenosti.

Sada su na redu lokalni čelnici. Vlada im je dala okvire, a oni ga moraju provesti. RTL-ova reporterka Ida Balen o tome je razgovarala s gradonačelnikom Krka Darijem Vasilićem.

Vjerojatno Vam zvone telefoni od jučer, što kažu iznajmljivači?

Jako su nezadovoljni, frustrirani i osjećaju se stigmatiziranima iako su upravo to, obiteljski smještaji, kućna radinost, mali iznajmljivači. Oni su prapočeci turizma na Jadranu. U gradu Krku turistička zajednica osnovana je prije 130 godina. Od tada se razvija djelatnost koja je kategorizirana, registrirana i u pravom smislu su oni jedan naš gospodarski subjekt.

Više od 1200 eura nameta za mali apartman

Krk će po novoj reformi biti u dvije zone, prvoj i drugoj. Koliko je to u prosjeku više poreza po krevetu?

To je značajno više. Do sam smo odlukom Gradskog vijeća imali porez po krevetu 55 eura. To će sada minimalno za grad Krk biti 150, a za druga naseljena područja u Krku 100 eura. Povećanje kod nas je od 200 posto što je neprihvatljivo. Kad se tome doda i turistička pristojba u istom iznosu, mislim da će se raditi o neisplativoj djelatnosti.

Koliko bi to onda bilo više za apartman za četvero?

To je 150 eura porez, 150 turistička pristojba (skupa 300 eura). Puta četiri je to 1200 eura za jedan apartman za četiri osobe.

To je šest puta više?

Da, šest puta više nego što je to danas i vjerujte mi mnogi mali iznajmljivači… Ne mislim pritom tu na one koji mijenjaju ključeve u Ljubljani i Münchenu, na one koji se bave rentijerstvom kao jednom lagodnom djelatnošću iznajmljivanja imovine. Ovdje se radi o pravim malim turističkim radnicima koji na dohvat turistima, dočekuju ih, ispraćuju i s njim su svakodnevnom, a ovom djelatnošću se bave cijeli život.

Mnogi će staviti ključ u bravu

Sve je skupa ovo između ostaloga i prenaglo?

Definitivno, trebali su uvesti progresivne stope i različite stope po broju kreveta. Primjerice, do 10 kreveta manje, pa više kako je broj kreveta veći. A uz to trebali su više prostora dati lokalnim samoupravama i predstavničkim tijelima da sami reguliraju tu cijenu. Da bude početna stopa puno niža i dao ni mogu odrediti da je to 300 eura ako se radi o Dubrovniku i Zagrebu, a 50 eura za Krk.

Što ćete vi napraviti na Krku?

Propisat ćemo najniže zakonom propisane stope, ali ćemo istovremeno u procesu donošenja zakona glasno se zalagati da te stope ne budu toliko visoke.

Gdje je po Vama budućnost malih iznajmljivača s obzirom na tu poreznu reformu?

Vjerojatno će se početi baviti nekom drugom djelatnošću jer ovo opterećenje neće izdržati. Mislim da je njima budućnost u iznajmljivanju njihovih apartmana za radnike velikih korporacija. Takvih stanova uvijek nedostaje i vjerojatno će se mnogi morati transformirati da bi mogli u ovim novonastalim uvjetima preživjeti.