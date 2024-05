Baby Lasagna i dalje je glavna zvijezda u Švedskoj. Stigao je na druženje s fanovima na krovu trgovačkog centra.

Obožavatelji su ga dočekali skandirajući njegovo ime i pjevajući Rim Tim Tagi Dim. Voditelj na pozornici poručio je da do sada niti jedan natjecatelj na ovom mjestu nije okupio toliko obožavatelja.

Odgovarao je i na njihova pitanja, a zanimalo ih je sve: od toga tko mu čuva mačke i jede li uopće lazanje. Najveći favorit ovogodišnje eurovizije na kladionicama sinoć je i pjevao pred svojim obožavateljima.

'Kupili smo čak i karte koje su ispale lažne i nismo odustale ni nakon toga. Došli smo i bit će ludo i nezaboravno', rekla je obožavateljica Petra iz Zagreba.

Uživo iz Malmöa javila se i naša reporterka Maja Oštro Flis.

"Baby Lasagna je sinoć nastupio u središtu Malmöa u diskoteci te su svi s njim pjevali Rim Tim Tagi Dim. Danas je na krovu shopping centra druženje izvođača s fanovima, a organizatori su nam rekli da je Baby Lasagna privukao najveći broj obožavatelja", rekla je Maja.

U Malmöa će se odviti i dva propalestinska prosvjeda.

"Neke dodatne napetosti nema, puno je policije po ulicama Malmöa. Osiguranje je jako. Dva su velika prosvjeda u planu, to su propalestinski prosvjedi na kojima bi se trebalo okupiti do 30 tisuća ljudi. Taj prosvjed neće doći do Arene", rekla je Maja.