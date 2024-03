Raste zaluđenost hrvatskim predstavnikom Baby Lasagnom i izvan naših granica. Rim tim tagi dim odjekuje Europom.

Ovog puta bez plesača, Baby Lasagna izveo je svoj popularni ples i s pozornice u Madridu izazvao euforiju. Na predeurovizijskom partyju na kojem je nastupio uz brojne druge predstavnike zemalja na Eurosongu, energičnim nastupom oduševio je okupljenu publiku koja je skakala i s njim Rim tim tagi dim pjevala u isti glas.

Najbolji nastup

Izvedba hrvatskog predstavnika dijeli se na društvenim mrežama, a u anketi čitatelja na popularnoj eurovizijskoj web stranici, njegov je nastup izglasan kao najbolji.

"Kad je Baby Lasagna izišao na pozornicu, bilo je to poput potresa. Ljudi su skakali, pjevali, ruke su bile u zraku. Bilo je to kao da gledate svjetsku super zvijezdu kako nastupa u Madridu. Energija je bila snažna. U nastup je dao doslovno 200 posto sebe. Sviđa mi se kako su ga ljudi prihvatili. Bilo je to poput lude zabave koju ponovno želimo doživjeti", rekao je za RTL Cinan Sadula, autor na Wiwibloggs.

U dva dana imao je nekoliko desetina intervjua u Madridru sa stranim medijima, a razgovarao je i sa Sadulom koji mu je poklonio plišanog Garfielda. Lasagna se prisjetio kako je sve krenulo.

'Jako sam sramežljiv'

"Bio sam rezerva prije nego što sam ušao na glavnu listu", rekao je. Sadula ga je pitao: "Nije li to ludo?!"

Umaški glazbenik svoj je ples zaplesao i sa švedskim predstavnicima Marcusom & Martinusom, a s predstavnicom Srbije Teyom Dorom rekreirao je fotografiju prošlogodišnje švedske predstavnice Loreen i finskog Käärijä s kojima su ih često uspoređivali. Ipak, priznao je tremu.

"Jako sam sramežljiv i ne znam kako prići drugim predstavnicima. Upoznao sam ih gotovo sve, ali ponajviše zato što su oni prišli meni", rekao je.

Prilika za druženje svakako će biti u Amsterdamu gdje nastupa sljedeće prije najvažnije pozornice u Švedskoj. Na Eurosongu pjeva sedmi, a Baby Lasagna na eurovizijskim kladionicama i dalje je na samom vrhu.