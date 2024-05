S Baby Lasagnom i Hrvatskom pjevao je cijeli svijet! On, njegova glazba, mačke i tabletići napravili su najbolju reklamu našoj zemlji. Vlada je to procijenila na 50 tisuća eura.

"Ovo je fascinantan uspjeh i rezultat i mi mu iskreno zahvaljujemo", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Ali, brzo se zahvalio i Marko, a premijeru je stigla odbijenica. Na svojim je društvenim mrežama Baby Lasagna objavio da ne može prihvatiti novac i da bi mogao navesti "mnogo razloga zašto", ali kao jedini i dovoljni, poručio je da postoji mnogo drugih pojedinaca i organizacija kojima će taj novac daleko više pomoći, pa je zamolio premijera da sav novac donira djeci oboljeloj od raka.

"Hoćemo, nema problema. Mi ćemo to upravo tako kako je dogovoreno i napraviti. Ja sam to čak rekao i kolegama koliko sam ga ja osjetio, on će to sigurno dati onome kome je potrebnije i točno tako je bilo", ističe Plenković.

Polovina iznosa, odnosno 25 tisuća eura, tako ide mališanima u Klaićevoj za opremanje odjela.

"Stvarno nas je iznenadilo, ali kad promislim i vidim koliko je Marko normalan i velik u svemu tome, s druge strane – mogu si to objasniti", napominje ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb Goran Roić.

Preostalih 25 tisuća eura odlazi Zavodu za pedijatrijsku hematologiju.

"Novac će biti upotrebljen tamo gdje on želi, to je opremanje Zavoda za dječju hematologiju. Otvaramo ga koncem srpnja i naravno da ćemo pozvati gospodina Purišića na otvorenje", ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Ante Ćorušić.

Njegova nesebična gesta oduševila je cijelu zemlju.

"Mislim da je čovjek s velikim srcem, svaki put kad ga spomenem mi se plače od njegove dobrote i svega što je donio", kaže Branka iz Zagreba.

"Očito je on jedno vrlo plemenito ljudsko biće i drago mi je da ima takvih mladih ljudi", napominje Jelena iz Zagreba.

Nije Baby Lasagna prvi koji je dobio novčanu nagradu od Vlade.

Za uspjehe sportaša 2021. godine isplaćeno je gotovo milijun i 700 tisuća eura, godinu poslije dva milijuna i 200 tisuća, lani milijun i 400 tisuća, a ove godine oko 986 tisuća eura.

Zanimljivo, 2018. godine Vatrenima je za osvojeno srebro u Rusiji isplaćeno oko 240 tisuća eura, odnosno 16 tisuća eura po igraču, a 2022. za broncu u Katru od Vlade su dobili – nulu.

"Pokazao je da on zaista moralna, poštena i iskrena osoba kakvom se i predstavlja, i to će mu donijeti samo dodatne pluseve kod publike. S druge strane, čini mi se da mu je potpuno jasno da nikome ne treba ostati u životu ništa dužan, pa ni Vladi", ističe glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

Nakon dočeka u Istri, stiže i nagrada Županije.

"Definitivno je to zaslužio, a vjerujem da će biti još nekih nagrada, ali vjerujem da će županijska skupština donijeti odluku i to jednoglasnu o nagrađivanju Baby Lasagne", komentira istarski župan Boris Miletić.

Vratimo li se u povijest, Ruslana je nakon pobjede na Eurosongu dobila mjesto u parlamentu, a Conchita Wurst je 2014. od države dobila 2,5 milijuna eura. Emilija Kokić za svoju je pobjedu dobila sat, a Marija Šerifović bombonijeru. Sa sličnim bi darom mogao proći i ovogodišnji pobjednik Nemo. Kako sada stvari stoje, od Švicarske neće dobiti ništa.

U isto vrijeme, Marko Purišić – već je rasprodao tri koncerta na stadionu u Zagrebu.

"Prvi koncert se prodao u četiri i pol minute, drugom je trebalo 12-ak minuta i jučer do kraja dana je otišao i treći. U manje od 12 sati prodano su tri koncerta na Šalati, a ukupno 12 tisuća ulaznica", ističe organizator koncerta Sanjin Đukić.

Pa najljepša Hrvatska Eurosong priča, čini se, tek počinje.

