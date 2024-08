Baby boom u Zagorju, trudnice im dolaze iz cijele Hrvatske. Nude im rajski plin, a to nije sve

U Zagorju vlada pravi baby boom - samo prošli tjedan rođeno je 16 beba. Rodilje iz cijele Hrvatske biraju baš bolnicu uZaboku zbog liječničkog pristupa i brojnih alternativnih metoda koje imaju na raspolaganju. Neke od njih ovdje dolaze baš zbog rajskog plina koji im olakšava porod. Rodilište u Zaboku je čak četiri puta potvrdilo titulu rodilišta koje je "prijatelj i majki i djece".

A na porod iz Zadra tamo je potegla i Marija Brnjić koja je otkrila kako je doznala za tu bolnicu.

"Čitala sam uglavnom pozitivne komentare na Facebooku, i to je bilo odlučujuće. Dobri komentari su bili i za osoblje, metoda rađanja te fleksibilnosti. Ja sam prezadovoljna", rekla je novopečena mama Marija. Za porod je odabrala epiduralnu. "I pomogla mi je", rekla nam je. Zanimljivo je kako je u zabočkoj bolnici rođeno 100 beba više nego u isto vrijeme prošle godine.

RTL-ova novinarka Kristina Čirjak razgovarala je s voditeljem službe za ginekologiju, dr. Rajkom Furešom, koji na pitanje, koja je tajna, kaže: "Drago nam je što su trudnice i rodilje prepoznale naše rodilište. Nadam se da će tako biti i dalje. Otvoreni smo za sve one koje se odluče na naše rodilište, a podignut ćemo još više kvalitetu kako bi im boravak bio još ugodniji. Uložili smo trud, cijelo osoblje radi na poboljšanju komunikacije, te smo stavili naglasak na poštivanje želja naših trudnica i rodilja. Uključili smo brojne nove metode i prvi u Hrvatskoj primjenjujemo rajski plin - dušikov oksidul - ali i epiduralnu analgeziju."

No u bolnici su rodiljama omogućili i niz drugih metoda poroda, kao što je porod na stolčiću. "Osigurali smo i druge pogodnosti, poput švedskih ljestvi, strunjače, užadi, pilates lopti i drugih pomagala, kako bi porod u rađaonici bio ljepši i ugodniji", rekao je dr. Fureš.

Rodilje praktički dolaze iz cijele Hrvatske, te nadodaje da je to veliko priznanje i odgovornost da budu što kvalitetniji i bolji. Na konstataciju da malih Zagoraca zbog njih sada ima po cijeloj Hrvatskoj nadovezuje: "I nadamo se da će tako biti i ubuduće, da će biti što više novih života, kako bismo podigli ljepu našu jer je to jedini zalog za budućnost." Poruka svim rodiljama iz te bolnice je jasna - sve su dobrodošle, bez obzira na to odakle dolaze!

