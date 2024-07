Nestali turist na SUP-u, mađarski kajakaši koji su se utopili, par kojeg je bura na luftićima odnijela na otvoreno more - samo su neki od slučajeva u posljednje vrijeme na kojima su se angažirale hrvatske službe za pomoć i spašavanje na moru.

S daske, na kojoj se stoji uspravno i vesla, danas je dvoje domaćih turista spas pronašlo u Pakoštanima kod mještanina koji i sam iznajmljuje takve daske.

"Krenuli su iz Biograda, SUP im se nekako probušio putem pa su došli tu. Upravo smo to pokrpali. Otišli su na kavu, čekaju da se osuše pa će se vratiti u svoju avanturu. Kuda i gdje će, ne znam", priča Marcelo Kukin, iznajmljivač rekreativnih morskih plovila iz Pakoštana koji dodaje da ih je pokušao upozoriti, ali oni planiraju otići dalje. "Na probušenom SUP-u tako nastaviti dalje, pokrpanom, avantura je to i za nas koji smo tu domaći, a kamoli ne za nekoga tko je došao izvana i uopće ne zna što je more", kaže Kukin.

Prije nekoliko dana je Lučka kapetanija na istu pakoštansku plažu vratila Poljaka i Čehinju koje je bura na zračnim madracima odnijela čak s južne strane otoka Pašmana. "Kad smo došli tamo, zatekli smo dvije osobe na dva luft madraca koji su stvarno trebali pomoć. U tom trenutku je puhala bura i njih je nosilo od kopna prema otvorenom moru. Dakle, situacija je bila ozbiljna i zahtijevala je našu asistenciju", kaže zadarski lučki kapetan Alen Rukavina.

A zahtijevala je i trošak spašavanja od barem nekoliko tisuća eura jer snažni motori brodova Lučke kapetanije, osobito na duljim relacijama, troše puno goriva. Svjestan je toga i dio turista. "Ako ima upozorenja, nekih zastava ili nekog znaka da ne bi trebali ići, da je opasno, da ne idu, onda bi im trebalo naplatiti spašavanje", kaže Slovakinja Viola, a Slovenac Aleš se potpuno slaže: "Jesam zato da se plaća. Sigurno, nek se čuvaju. Isto kao kod nas u brdima. Odu u japankama i tko bi trebao sve platiti?" Istog je mišljenja i njegov prijatelj i sunarodnjak dok u plićaku ljuljuška dijete na SUP dasci: "Ako ih treba spašavati, neka plate troškove, naravno. Moramo paziti na udaljavanje kada je vjetar. Moramo zbog djece."

Imidž destinacije koja brine o turistima košta, ali može se tretirati kao ulaganje u marketing – smatra ministar turizma. "Trebamo li u nekom trenutku trebamo podvući crtu i reći da promijenimo taj model, odnosno da tako kažemo da taj model stavimo na tržište, to je nešto o čemu mi jesmo razgovarali, ali vjerujemo da je to tema koja je puno složenija od samog naplaćivanja određene vrste usluga par mjeseci godišnje - kaže Tonči Glavina (HDZ).

U zadarskoj lučkoj kapetaniji sigurni su da će i ove sezone, kao i prethodnih, samo u Velebitskom kanalu biti barem 15-ak spašavanja moreplovaca na luftićima i daskama za veslanje.