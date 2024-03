Odakle dva zrna iz vatrenog oružja u Turudićevom automobilu? Sada pokušavaju rasvijetliti balističari iz centra za kriminalistička vještačenja Ivan Vučetić. Ono što sve zanima - pod kojim okolnostima, kada i gdje se dogodilo propucavanje.

Za resornog ministra sumnje nema. "Ako imate dva metka na jedan cilj, onda se očito radi o namjernom propucavanju, međutim sve su ovo okolnosti koje tek treba utvrditi", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Je li Turudiću potrebna zaštita, do sad se nije procjenjivalo jer nije stupio na dužnost, ali nakon silnih optužbi i kritika - nema sumnje da ju neće dobiti, poručuje i premijer. Da mu je automobil propucan otkrilo se na servisu, i to nakon što je Turudićeva supruga uočila popucanu lajsnu i sumnjivu rupu kad su iz Zagreba prije dva dana doputovali u Viroviticu. Turudić do tada, potvrdio je RTL-u, ništa sumnjivo nije niti vidio niti čuo, pa se ne zna kad je rupa uopće nastala.

Iz vještačenja se može saznati više toga

U RTL-u Danas gostovao je Rade Stojadinović, poznati sudski vještak koji je s reporterkom Ivanom Ivandom Rožić razgovarao o ovom slučaju. "Čini mi se čudnim slučaj, na neki neobičan način se to dogodilo“, kazalo je uvodno. Kaže da se iz predstojećeg balističkog vještačenja može saznati više stvari.

"Prvo iz koje je vrste oružja ispaljeno, drugo odredit će se kalibar pa će se tu malo suziti nekakva saznanja“, kaže.

Na pitanje novinarke može li vještačenje otkriti je li automobil bio u pokretu, rekao je da ne može. Upitan je li postoji li varijanta da se slučajno pucalo, kaže da da.

"Da je netko namjerno, pucao bi u auto gdje bi nastala veća šteta. A ovo je kod retrovizora, kod lajsne..ja sam uvjereniji da se radi o slučajnim pogotcima nego namjernim", rekao je.