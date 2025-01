VRIJEDNOST 1,2 MILIJARDI / Dubrovnik je sve bliže dionici autoceste koja će ih spojiti s ostatkom zemlje

Dubrovnik je, čini se, sve bliže i svojoj dionici autoceste koja bi ga trebala spojiti s ostatkom zemlje. Priča je to koju su stanovnici juga slušali desetljećima, a sada su dobili i novi rok. Nova dionica autoceste do Dubrovnika gradit će se od Rudina do Osojnika. Od 28 kilometara dionice, čak 19 kilometara je u vijaduktima i tunelima. Za dionicu autoceste od Rudina do Osojnika u tijeku je javni natječaj za ugovaranje izvođenja građevinskih radova za etapu 1. od Rudina do Slanog i etapu 2. od Slanog do PUO Mravinjac. Planirani početak izgradnje je nakon ugovaranja radova i ishođenja potrebnih građevinskih dozvola. Od Metkovića do Dubrovnika sagradit će se 47 kilometara autoceste, te još blizu 15 kilometara spojnih cesta. Procijenjena vrijednost radova je oko milijardu i 200 milijuna eura. Više pogledajte u prilogu