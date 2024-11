Melita je samohrana majka četvero djece: Treći put se bori s rakom i za krov nad glavom

Iz riječke udruge Srce za nju stiže apel za pomoć. Melita Maslak samohrana je majka četvero djece, podstanarka u invalidskoj mirovini, kojoj se po treći put vratio karcinom.

Osim što se bori se za život bori se i za krov nad glavom. Do Nove godine mora iseliti iz stana u kojem živi za što nakon tek završene kemoterapije nema snage ili stan mora otkupiti za što nema novca.

Ima 52 godine, a humanitarka koja je cijeli život pomagala drugima sada i sama treba pomoć dobrih ljudi. Zato se u subotu na Korzu za nju kuha, a u jednoj riječkoj teretani u naselju Škurinje čak 24 sata u komadu vježba. Udruga za Melitu pokušava prikupiti 115 tisuća eura kako bi njezina obitelj ostala na okupu, pod sigurnim krovom nad glavom.

"Meni je to jednostavno apsolutno nestvarno da ljudi zaista mogu toliko nekom pojedincu pomoći, nestvarno, ne znam, pojedincu meni. Znam da je najteža stvar na svijetu kada netko traži za sebe. Kada možeš nekome nešto pružiti to je puno, puno lakše, znam po sebi. Znači, gdje god sam mogla nekome nešto napraviti i pomoći, to je takva navala pozitivne energije i ljepote života, ali kada čovjek mora tražiti za sebe, sakrila bih se u mišju rupu, evo časna riječ", kaže skromna Melita Maslak iz Rijeke.

"U subotu, 23.11. od 7 ujutro pa sve do nedjelje u 7 ujutro, razne osobe će veslati baš za Melitu, od sportaša, rekreativaca, javnih osoba, sportskih klubova, vatrogasaca, policajaca - svi su uz nas. Kotizacijom od 10 eura svi ćemo pomoći Meliti i evo veselimo se ovu sportsku priču dignuti na još jednu višu razinu s gastro eventom kojeg imamo na Korzu. S donacijom od pet eura moći ćete uživati u jelima čak 14 kuhara", kaže Marina Javorčić, članica stručne podrške Udruge Srce za nju Rijeka.

Meliti se pomoći može i uplatom na PBZ račun – Melita Maslak, IBAN: HR3023400093203292090, a možete i putem pametnog telefona skenirati QR kod koji se nalazi u nastavku.

