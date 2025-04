Kotromanović o povijesnom susretu: 'On njega prezire i želi biti diktator kao Putin'

Gost u studiju RTL-a Danas u nedjelju bio je bivši ministar Ante Kotromanović, koji je komentirao razgovor Volodimira Zelenskog i Donalda Trumpa u Vatikanu, čija je slika obišla svijet.

Unatoč signalima nade, Kotromanović ipak smatra da neće biti nekih pomaka.

"Osim možda te simbolike da je to bilo posebno mjesto u Vatikanu. Ali vidjeli smo više puta posljednjih mjeseci, otkad Trump pokušava riješiti rat u Ukrajini za jedan dan, da je njegova politika takva — od dana do dana, od situacije do situacije. Tako da ne treba previše očekivati od petnaestak minuta razgovora između dva predsjednika, Zelenskog i Trumpa", rekao je.

Na pitanje kako gleda na Trumpovu politiku, koji je već godinama blagonaklon prema Putinu, kaže da mu se čini da je to kontradiktorna politika, bez ikakve empatije za ukrajinsku stranu i za ukrajinski narod te za stvarna događanja koja su se dogodila u zadnje tri godine.

On prezire Zelenskog

"Politika je to, rekao bih, mrkve i batine. On jednostavno ne krije da prezire Zelenskog — više puta smo to slušali u zadnjih nekoliko mjeseci. I vjerojatno iz toga proizlazi njegov animozitet prema njemu. Možda da je nekakav drugi čovjek na mjestu predsjednika Ukrajine, možda bi politika bila drugačija. To je sve u sferi 'ki bi da bi'", smatra Kotromanović.

Istovremeno je Trump pokazao blagonaklonost prema Rusiji i Putinu te se u tome Kotromanović slaže.

"On je fasciniran Putinom i Rusijom još od 2014. godine, kada je pokušavao razviti nekakav nekretninski biznis gore (u Rusiji, op. a.). Po mojoj procjeni, on je fasciniran načinom na koji Putin vlada — fasciniran načinom autokrata, diktatora. Sve što bi možda Trump želio imati u SAD-u, a to je da u Rusiji nema opozicije, nema Vrhovnog suda, postoje zatvori — gulazi u koje se mogu staviti politički protivnici — i on je naprosto fasciniran tim društvenim uređenjem i načinom na koji Putin funkcionira", ističe.

Je li Putin u svemu uspio nadigrati Trumpa? Za Kotromanovića, Putin je iskusni igrač u igricama.

"To je ipak stari KGB-ovac koji ima puno više utakmica od onog 'jesam li prodao jednu zgradu ili ne'. Ali definitivno, čini se da Putinu koristi način na koji Trump vodi politiku — to je ono: 'Ajmo razjediniti Europsku uniju, kritizirati NATO.' I on jako dobro pliva u ovoj situaciji kada mu dobro ide na terenu (na ratištu, op. a.), kada ima ovako razjedinjen svijet, prvenstveno zapadni svijet, na čelu s Trumpom. On to vrlo vješto koristi i manipulira. Mislim osobno da će on vrlo rado nastaviti taj rat", naveo je Kotromanović.

Trump je prevrtljiv

O tome koliki je problem nedosljednost kojoj svjedočimo kod Trumpa, koji iz dana u dan mijenja mišljenje, kaže da je Trump definitivno prevrtljiv.

"To vidimo iz dana u dan. Kada govorimo o carinama, jedino Rusiji nije nametnuo nikakve carinske uvjete. A način na koji on donosi odluke — to je pomalo zabrinjavajuće i pomalo me plaši. I to kada vidim da jedna ozbiljna država, kao što je SAD, koja je najjača ekonomska i vojna sila na svijetu, donosi odluke koje definitivno drmaju svjetskom scenom i to bez ikakve analitike koja bi predvidjela scenarij A, B, C. Pa to se radi u firmi s dva zaposlena, a ne u jednoj — SAD-u, koji je zbilja dominantna država i koja stvarno utječe na nas sve... Da na netaktički, brz i nepromišljen način donosi odluke pa povlači odluke — to još nije viđeno", navodi.

No, Putin je ipak prije nekoliko dana rekao da je spreman na izravne bilateralne razgovore s Ukrajinom. S druge strane, Zelenskom zakon brani pregovore s Putinom. Tu je i tema bezuvjetnog primirja.

Putinu se ne žuri

Kotromanović je i to komentirao:

"Ja mislim da je ta opcija nužna. I vidjeli smo da su Zelenski i nekoliko njegovih drugih dužnosnika iz Ukrajine govorili o tom bezuvjetnom miru zato što su oni jednostavno u toj situaciji da moraju prihvatiti mir. Jednostavno imaju manje snaga na terenu, manje oružja na terenu, imaju Europu koja nije u stanju stati za njih čvrsto, zato što nemaju te kapacitete ni mogućnosti. Ni Zelenskom se u ovom trenutku ne žuri. Putinu se ne žuri, on dobro stoji na terenu — on ima vrlo jaku i moćnu vojnu proizvodnju. Vidjeli smo da mu sankcije nisu baš naštetile u zadnje tri godine. Prema tome, on polako igra svoju igru. Priča o tome kako je spreman razgovarati o miru, a na terenu radi potpuno drugačije stvari. Vidjeli smo silna raketiranja, bombardiranja gradova", ističe.

U praksi, bezuvjetno primirje, kaže, još nije konkretno definirano kroz prijedloge sporazuma.

"Osim u svim opcijama da je Krim završena priča i da je Krim dio Rusije, a recimo što bi bilo idealno, po meni, za Ukrajinu, jest da ove četiri regije nekako dobiju visoki stupanj autonomnosti. Ali to se opet neće desiti. Sigurno nema šanse da se Putin povuče s jednog centimetra okupirane zemlje. To nije pošteno. Ni to nije fer da jači tlači. I takva zemlja koja ima nuklearnu silu može se ponašati kako hoće. Mislim, to zbilja može otvoriti Pandorinu kutiju. Ali opet, lako je disciplinirati neke manje zemlje koje nemaju nuklearno oružje i koje nisu u Rusiji, ako krenu u slične avanture osvajanja teritorija drugih zemalja."