Anja je druga, Luka treća godina, a to zvanje za njih nije bio odabir, već poziv.

"Ne može usporediti ni s jednim drugim zanimanjem jer svaki dan se radi nešto drugo i posao je pun uzbuđenja, adrenalina, brzine", objašnjava kadet Luka Kovačić.

"Prvu godinu sam odradila kao civilni pilot i onda sam kroz školovanje shvatila da mi je srcu puno draže vojni način letenja", govori njegova kolegica Anja Kralj.

Njihov je studentski život daleko od uobičajenog. "Preko tjedna smo u vojarni, vikendima se može kući, a ujutro se budimo u 6 sati, imamo tjelovježbu, smotru i podizanje zastave. A s obzirom na to da pohađamo 'civilni' faksu, ne ostajemo u vojarni, nego idemo na fakultet na predavanja", opisuje kadetkinja Anja.

Sve je to prošla i bojnica Antonija Trupinić koja je u službi 15 godina. Za to vrijeme naučila je koje su tri osobine u ovom poslu ključne.

"Odgovornost je na prvom mjestu - to je ono što ih učimo od prvog dana. Nakon toga je, naravno, samopouzdanje, ali i samokritičnost. Omjer samopouzdanja i samokritičnosti je jako bitan u ovom poslu jer, koliko god bili samopuzdani, moramo znati koje su nam granice i slabe točke", rekla je pilotkinja Trupinić.

Tko ima ono što je potrebno, detektira se pomoću složenog selekcijskog postupka koji je uz položenu državnu maturu obvezan.

"To je prva i najteža stepenica - baš u ovom psihologijskom djelu. To je ovaj specijalni faktor, on je uglavnom eliminacijski. Ni zdravstveni kriteriji nisu jednostavni, pogotovo specijalistički pregledi vida, ali općenito zdravstveni status mora biti iznadprosječan", govori brigadirka Vesna Trut s Hrvatskog vojnog učilišta.

Drugi dio provjere je selekcijsko letenje koje traje pet tjedana i provodi se u Zemuniku.

"Uočio sam kod mladih ljudi da se zadovoljavaju sa osrednjosti. Mi to tu ne prihvaćamo i kad shvate koliko mi očekujemo od njih i koliki imaju potencijal, puno se bolje osjećaju i sretni su kad ovo završe", kaže satnik Luka Šapina, vojni pilot u 93. Zrakoplovnoj bazi Zemunik. Odabrani tada postaju kadeti, a interes za to mjesto već neko vrijeme raste.

U posljednjih pet godina na javni natječaj za pilote prijavu je podnijelo u prosjeku 70 kandidata na godinu. U tom razdoblju upisano ih je 50. Novu generaciju privlači nova tehnologija. Biti borbeni pilot znači prestiž, posebice u letjelici poput Rafala kojih u hrvatsku stiže 12. Dio ovog proljeća, a dio sljedeće godine.