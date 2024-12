TUGUJE CIJELA HRVATSKA / Plenković je u ovom trenutku doznao da se nešto stravično događa

Jutrošnja tragedija šokirala je Zagrepčane i dovela do neizmjerne tuge, poručio je to gradonačelnik Tomašević. No, tuguje cijela Hrvatska. Za sutra je najavljen Dan žalosti, a večeras su otkazani brojni koncerti. Da se nešto stravično događa po dolasku na sjednicu Vlade doznao je premijer. Od mobitela se nije odvajao ni ministar Božinović. U zgradu nije ni kročio - na mjesto tragedije – odmah se uputio. Više pogledajte u prilogu