Američki kardinal hrvatskih korijena: 'Ako me papa Lav XIV. pita reći ću mu da dođe u Hrvatsku'

Kakav je novi Papa Lav XIV. i stiže li uskoro u Hrvatsku gdje bi mogao proglasiti blaženog kardinala Stepinca svetim? Otkrio nam je to u razgovoru američki kardinal hrvatskog podrijetla Blashe Joseph Cupich. (Blaž Josip Čupić).

Nadbiskup ste Chicaga, grada u kojem je Papa rođen. Jesu li ljudi uzbuđeni?

Svi su uzbuđeni, cijela zajednica. To je trenutak velike radosti za sve nas. Organizirat ćemo proslavu u čast Pape. Poznajem ga najmanje šest godina otkad je postao član Dikasterija za biskupe. Prvenstveno je veliki radnik, ne boji se raditi. Također je vrlo odan svojoj obitelji i vjeri. No, najvažnije on je pastir.

Što mislite, kakav će biti njegov odnos s Donaldom Trumpom?

Mislim da će se kao poglavar Katoličke Crkve odnositi s poštovanjem prema izabranim dužnosnicima i da će iskoristiti široko diplomatsko iskustvo Svete Stolice. Živimo u vrlo podijeljenom svijetu i mislim da vidi važnost svoje uloge za jedinstvo svih nacija.

Mislite li da će papa Lav proglasiti kardinala Alojzija Stepinca svetim?

Odrastajući u hrvatskoj zajednici u SAD-u, svi smo znali kardinalovu priču i patnju, posebno dok je bio u zatvoru. Nadam se da će ga za vrijeme mog života proglasiti svetim.

Hoćete li o tome razgovarati s Papom?

Ako me konzultira o tome, zasigurno me neće biti strah reći svoje mišljenje.

Mislite li da će posjetiti Hrvatsku?

To bi bilo predivno, nadam se da hoće. To je zemlja koju nosim u srcu. I njemu je dosta blizu, trebalo bi mu samo sat vremena da dođe u Hrvatsku. Ako me pita, ohrabrit ću ga da dođe i možda onda i ja dođem.

Vaša obitelj potječe iz Hrvatske.

Moje bake i djedovi su rođeni ondje. Dolaze iz Andrijevca u Slavoniji, mjesta pokraj Vinice i Maruševca i također djed s majčine strane dolazi iz malog mjesta Žakanje sjeverno od Karlovca.

Znate li hrvatski?

Znam vrlo malo. Govorim vrlo malo. Razumijem sve.

