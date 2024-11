RTL uživo iz Philadelphije: 'Harris ga jučer nije ni spomenula, a on nastavlja po starom'

Amerika odbrojava posljednje sate kampanje i početka predsjedničkih izbora kada će se odrediti i budući vođa najjače zemlje svijeta. Donald Trump je obišao čak tri države u jednom danu i to one odlučujuće Pennsylvaniju, Sjevernu Karolinu i Georgiju. I svuda je postavio tezu o nepoštenim izborima pa mnogi tumače da ponovno priprema teren za osporavanje izbornih rezultata u slučaju poraza kao i 2020. , kada je tvrdio da je pokraden.

Kako se doživljavaju poruke kandidata i kako protječu zadnji sati kampanje ovih povijesnih izbora u Americi zna RTL-ov reporter Petar Panjkota koji se javio s mjesta gdje je pisana američka povijest, odnosno doneseni Deklaracija o neovisnosti i američki Ustav u Philadelphiji.

"Broje se sati do kraja kampanje, kampanji koja je posljednjih mjeseci bila najnegativnija u suvremenoj povijesti kampanja u kojoj su obje strane udarale ispod pojasa i na neki način prikazivale potencijalnu pobjedu, s druge strane kao propast za Ameriku. Stvari se u samom finišu mijenjaju. Kamala Harris u jučerašnjim skupovima nije niti jedan jedini put imenom i prezimenom spomenula Donalda Trumpa. Odlučila je taj finiš kampanje posvetiti pogledu u budućnost. S druge strane Donald Trump nastavlja više manje po starom. Jučer je na jednom skupu Demokratsku stranku nazvao demonskom strankom i već više puta je spomenuo da će se potencijalno dogoditi neke prevare u režiji demokrata. Znamo da on još uvijek nije priznao poraz 2020. na izborima", kazao je Panjkota.

"Posebno je važno što će se dogoditi u Pennsylvaniji, koja je ključna od svih sedam SWING država, donosi 19 elektorskih glasova i gotovo sigurnu pobjedu onoga tko je uzme. Trump očekuje da se ovdje glasovi prebroje već do sutra navečer. Prije četiri godine trebalo je puna četiri dana da se proglasi pobjeda u Pennsylvaniji za Joea Bidena. No, gotovo je nemoguće da se obzirom na veliki broj glasova to dogodi tako rano. Već je 78 milijuna ljudi glasalo na izborima. Ti glasovi se borje tek nakon što se sutra navečer zatvore birališta. U Pennsylvaniji se rješavaju izbori", dodao je RTL-ov reporter.

Još jedna stvar je važna, kaže Petar Panjkota. Oko zgrade Kongresa, Bijele kuće, nekih institucija pa i nekih biračkih mjesta postavljaju se ograde, ako bi eventualno došlo do nekih nereda.

