Inženjer napravio ubojito oružje: Ovo je puška kojom se upravlja glasom

Sastavlja mailove, kodira kompjutorske programe, ali svima dostupan i široko rasprostranjen Chat GPT se koristi i - kao oružje.

Puška kojom se upravlja glasom, djelo je američkog inženjera. A ono što sada već viralan video pokazuje jest koliko je to jednostavno napraviti, objašnjava profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

"S današnjim stanjem tehnologije i nekim znanjima koje čovjek mora i može imati, može dakle stvoriti jedno tako opasno sredstvo, koje može ubijati ljude i to čak selektivno, a na neki način pokriven tehnologijom", rekao je voditelj Laboratorija za robotiku i inteligentne sustave upravljanja FER-a Zdenko Kovačić.

Iz tvrtke čija je tehnologija korištena ovaj su potez osudili, ali činjenica je da je ona na raspolaganju za sve one koji ovako nešto žele napraviti.

'To je do daske neetično'

Ovakva tehnologija već se koristi u vojnoj industriji, objašnjava stručnjak za cyber sigurnost.

"Ono što je dotična osoba htjela pokazati nije ni samo oružje, ni sposobnost tog oružja da puca, nego da se inteligencija, različiti alati koji su široko dostupni, može koristiti u različite svrhe, pa i u svrhe da se kontrolira oružje. To je, čini mi se, ovdje bila glavna misao", rekao je stručnjak za kibernetičku sigurnost Alen Delić.

"Nitko više ne raspravlja je li to etično, to je do daske neetično, ali znamo da sada uvijek trebate imati kontra mjere protiv onoga tko te etičke zasade krši", rekao je voditelj Laboratorija za robotiku i inteligentne sustave upravljanja FER-a Zdenko Kovačić.

A to mora biti dobra regulativa, koja će se primjenjivati u cijelom svijetu i koja će u sebi imati jasno definirana pravila za sprečavanje naoružanja i zlouporabe novih tehnologija, prvenstveno smrtonosnog autonomnog oružja.

