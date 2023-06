Ruska agresija na Ukrajinu, koja traje već gotovo godinu i pol dana, dala je do sada minimalne rezultate za Kremlj i ruski vojni vrh. Rusija danas ima kontrolu nad praktično istim oblastima u Ukrajini kao i od 2014. godine, nakon nelegalnog referenduma na Krimu.

Internet je tako postao 'medij broj jedan' na prvim linijama borbe u Ukrajini, kako za izvještavanje novinara o brojnim napadima i ratnim zločinima, tako i za komunikaciju samih vojnika, pa čak i obavještajaca - s obje strane. Ipak, 'Broj jedan' u Kremlju, Vladimir Putin, poznati je protivnik kako društvenih mreža, tako i interneta u globalu.

Putin još uvijek živi u doba KGB-a

Vladimir Putin je, kao nekadašnji agent sovjetskog KGB-a, te nekadašnji direktor službe FSB-a, sasvim sigurno dobro upoznat s mogućnostima internetske špijunaže i cyber nadgledanja. Na kraju krajeva, sama Rusija je u svjetskom vrhu po broju 'državno sponzoriranih' cyber napada, koje izvode hakerske grupe poput 'Cozy Bear' i 'Strontium', povezane s vojnom obavještajnom službom GRU.

Ruski mediji su još 2018. godine prenijeli Putinove tvrdnje da je 'internet još kao sama tehnologija nastao u američkim obavještajnim službama', te da 'CIA ima pristup svim podacima na svjetskoj mreži'. Rijetki izvori iz Kremlja navode da Putin koristi najviše klasične telefone, veoma rijetko državni mobilni telefon, dok email komunikaciju koristi najrjeđe, i to isključivo kroz rusku državnu internetsku mrežu nazvanu 'Astra', koja funkcionira na posebno dizajniranoj verziji operativnog sistema 'Linux'. Ovaj sistem je razvila kompanija 'RusBITech', po izravnom odobrenju Putina iz 2010, pod imenom 'Astra No.2299'.

I Prigožin ima svoje hakere

Iako sam Vladimir Vladimirovič 'zazire' od interneta i smartfona, njegovi suradnici, državni službenici i veliki broj građana koristi različite vrste domaćih aplikacija, a najviše 'Telegram', 'VKontakte' i 'Yandex'. Rusija je prije početka agresije na Ukrajinu imala izuzetno razvijenu IT industriju, koja je zapošljavala više od 300 tisuća ljudi. Iako je više od tisuću tehnoloških kompanija napustilo Rusiju, broj IT stručnjaka nije značajno smanjen - njih oko 30 tisuća je napustilo zemlju. Ipak, ove kompanije sada imaju daleko manje posla - 2020. godine IT sektor Rusiji je sudjelovao sa 5,5 posto ukupnog BDP-a zemlje, dok je danas to tek 1,2 posto.

Ali, je li Putin možda u pravu u svojoj 'internetskoj paranoji'? Posljednjih mjeseci učestali su hakerski napadi na lokalne news portale i manje TV postaje u zemlji, a među glavnim osumnjičenima su pripadnici plaćeničke 'Wagner grupe' oligarha Jevgenija Prigožina. 'Wagner' ima oko 150 dobro obučenih cyber stručnjaka, koji su i ranije izvodili napade na računalne mreže u Ukrajini.

I Ukrajinci imaju aduta

Ipak, i ukrajinske snage sigurnosti su odgovorile, pa je 'Ukrajinska IT armija', kako ovi hakeri sebe nazivaju, prije par mjeseci napala i oborila stranicu 'Wagnera', te objavila interne dokumente ove kompanije. Najnoviji cyber napad dogodio se prošlog tjedna, kada je više od dvadeset lokalnih TV stanica širom Rusije, a najviše u regiji Belgoroda, ostalo bez kontrole nad digitalnom distribucijom svog signala.

Hakeri su potom objavili unaprijed snimljeni 'deepfake' video na kojem 'Putin' upozorava građane da su ukrajinske snage ušle u zemlju. U rijetkom priznanju Kremlja, njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov je za samo par sati priznao da se 'dogodio veliki hakerski napad', ali da 'su ruske službe reagirale, te da su TV stanice vratile kontrolu nad svojim emitiranjem'.