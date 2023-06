Rat u Ukrajini, odnosno borbe na frontama zadnjih su dana pale u drugi plan nakon što je krajem prošlog tjedna plaćenička vojska Wagner umalo izvršila puč. Sva ta zbivanja duboko su poljuljala situaciju u Rusiji i trenutno nije baš jasno što se točno događa i koji bi mogli biti daljnji potezi ruskog diktatora Vladimira Putina.

Situacija je postala još zamršenija nakon što je danas bjeloruski diktator Aleksandr Lukašenko, kojeg posprdno nazivaju "Putinovom pudlicom", obznanio kako stavlja svoju vojsku u stanje pripravnosti. Događa li se nešto za što mi ne znamo ili Lukašenko opet izvodi predstave za javnost?

Lukašenko je u strahu?

Bivši ministar obrane i vojni analitičar, general Ante Kotromanović, u razgovoru za Net.hr ističe kako smatra da je stavljanje njegove vojske i policije u pripravnost zapravo njegov osjećaj straha. "Ako se to može dogoditi u Rusiji, takvoj Rusiji koja je njemu sve, Putin mu je autoritet, to je zemlja koja ga na neki način hrani i štiti, i ako se ovakva stvar može dogoditi Rusiji da određena grupa plaćenika koja je godinama bila pod potpunom kontrolom ruskog režima može pokrenuti pobunu i napraviti jedan veliki nemir unutar same ruske države, on se boji da se to možda može desiti i kod njega", kaže Kotromanović, dodajući da ne zna koje su to snage.

"On je autokrat, diktator kao i Putin. Siguran sam da neće on sa svojom vojskom napasti Ukrajinu sa svog prostora, ali vjerojatno je to napravio u neke unutarnjo-političke svrhe. Teško je sada objasniti motive kada se u ovom trenutku i ne vide", kaže Kotromanović.

Upitan što će se sada nakon propale pobune dogoditi s plaćeničkom skupinom Wagner, Kotromanović ističe da smo u nekoliko dana vidjeli niz obrata kod Putina.

Znakovita izjava

"Prva izjava je bila da će sve kazniti, da je sve izdaja i da je Prigožin izdajnik i da će sve koji su sudjelovali u pobuni kazniti, a nekoliko sati nakon toga je amnestirao sve te ljude, da bi jučer rekao jednu znakovitu izjavu“, kazao je.

"Nije jasno rekao, ali da Prigožinu tu izdaju neće oprostiti i vjerojatno niti nekim njegovim ključnim ljudima koji su bili uz njega. Jedan dio ljudi će vrlo lako u periodu koji je pred nama biti kažnjeni, vidjet ćemo na koji način“, kazao je.

Dodaje da je Putin ponudio amnestiju svim ljudima koji su sudjelovali u pobuni, a oni koji nisu mogu se uključiti u regularne postrojbe ruske armije.

"To je ozbiljna, borbena formacija s velikim iskustvom i ona bi jako puno nedostajala ruskoj vojsci na samom ratištu. Njemu nije interes da razbije tu formaciju na način da ona nestane, iako smo mogli vidjeti da je prvi Prigožin bio potpuno lojalan i odan godinama te je služio i koristio za različite svrhe Kremlju u vanjskoj i unutrašnjoj politici radeći prljave poslove, da opet ta plaćenička skupina sastavljena od kriminalnog miljea može biti opasna u budućnosti“, upozorio je.

"Vidjet ćemo što. U ovom trenutku im trebaju, barem jedan dio ljudi im treba da bi popunili snage i ojačali dalje rusku vojsku na samom frontu. Mislim da će ti ključni neki ljudi morati tražiti spas negdje drugdje po svijetu ako misle preživjeti“, zaključio je Ante Kotromanović za Net.hr.