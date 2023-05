Kako navodi The Washington Post, pozivajući se na izvore u američkoj vladi, Bijela kuća predviđa da će se očekivana protuofenziva ukrajinskih trupa pretvoriti u 'krvavi masakr', prenosi ukrajinska Pravda.

Prema procjenama koje je ovaj tjedan objavila Bijela kuća, broj poginulih i ranjenih ruskih vojnika u Ukrajini naglo je porastao posljednjih mjeseci, navodi se kako je samo od prosinca u borbam ubijeno oko 20.000 Rusa, a još 80.000 je ranjeno.

Poginulo čak 20.000 Wagnerovaca?

Mnoge od tih žrtava, vjeruju američki dužnosnici, dogodile su se u Bahmutu. Predstavnik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby kaže da su gotovo polovica od tih 20.000 mrtvih Rusa borci 'Wagnera', posebno osuđenici regrutirani na bojište.

Prema SAD-u, ovako žestoke borbe pokazuju da krvavi pokolj može postati još krvaviji nakon početka protuofenzive Kijeva s ciljem ponovnog zauzimanja okupiranih područja.

Curenje obavještajnih podataka do kojih je došao The Washington Post krajem veljače pokazalo je da je od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u borbama poginulo 42.500 ruskih vojnika i do 17.000 Ukrajinaca.

'Kada napadate, skloni ste imati više žrtava'

Rob Lee, viši suradnik na Institutu za vanjskopolitičke studije koji pomno prati sukob u Ukrajini, kaže da su ruske snage pretrpjele teške gubitke tijekom zimske ofenzive u Ugledaru, Kreminoj, Mariintki i drugdje.

"Kada napadate, skloni ste imati više žrtava", primijetio je Lee. S obzirom na to, on sugerira da bi se ukrajinska protuofenziva mogla suočiti sa sličnim preprekama i dovesti do povećanja broja žrtava među ukrajinskim vojnicima.