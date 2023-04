Ukrajina bi mogla pokrenuti masivan tenkovski napad u stilu 'Pustinjske oluje' kako bi probila prvu liniju ruskih snaga i prodrla 300-injak kilometara u njihovo zaleđu. Prognoza je to bivšeg britanskog pukovnika Hamisha de Bretton-Gordona koji je moguću protuofenzivu Kijeva usporedio s početnom munjevitom ofenzivom u Zaljevskom ratu.

Hrabri ukrajinski vojnici mjesecima drže liniju fronte izdržavajući brutalne bliske borbe protiv ruskog neprijatelja, dok Kijev sve vrijeme ističe kako neki sitni porazi su cijena koju su spremni platiti prije početka ofenzive.

U pozadini, daleko od prve linije bojišnice, ukrajinski vojnici prolaze obuku na zapadnom oružju s kojim će uskoro krenuti u protunapad. Challenger 2, Leopard 2, oklopna vozila Stryker i Bradley i novi topnički sustavi samo su neka od moćnih oružja s kojima Ukrajinci planiraju krenuti u napad na ruske snage.

Istovremeno, Amerikanci dramatično smanjuju rokove za isporuku tenkova M1 Abrams koji bi mogli biti ključni za pobjednički ishod ofenzive.

Masivni napadi

A što se tiče pukovnika De Brettona-Gordona, s ovim novim oružjem, Ukrajinci bi trebali biti u mogućnosti izvršiti masivni napad sličan uvodnim danima operacije Pustinjska oluja. Objasnio je da će zapadno oklopno oružje nadmašiti zastarjelu tenkovsku flotu iz sovjetske ere koju trenutno koristi Putin, piše The Sun.

Probijat će se kroz tenkovske zamke, rovove i bodljikavu žicu poput takozvane "Saddamove linije" 1991. godine. No, utvrde Saddama Husseina američke snage su probile za samo nekoliko sati koristeći tenkove M1 Abrams - upravo one koje će Ukrajinci uskoro imati u svom arsenalu.

"U četiri dana u Pustinjskoj oluji prešli smo nekoliko stotina kilometara. Ukrajinci će vjerojatno htjeti ići malo dalje, ali ne puno dalje", poručuje umirovljeni britanski pukovnik.

Pukovnik De Bretton-Gordon vjeruje da će Ukrajina pokušati nešto slično, probijajući se duž uske osi s ciljem napredovanja 300-tinjak kilometara iza ruskih linija.

Ključ ukrajinske pobjede, kaže pukovnik De Bretton-Gordon, bit će uspostavljanje logistike za održavanje takvog napredovanja sve dok ne stigne dovoljno daleko iza ruskih linija da izazove maksimalno razaranje.

Lukavi Ukrajinci

"Ukrajinci su vrlo lukavi. Impresioniran sam načinom na koji djeluju. Ne možemo ih puno toga naučiti. Očito je da smo ih naučili kako koristiti naše tenkove i topništvo, ali što se tiče podučavanja generala, oni su već vrlo impresivni. Sada imaju tenkove i topništvo za blisku borbu, prilično sam uvjeren da će uspjeti", izjavio je.

U međuvremenu, drugi vojni stručnjaci također su se složili da ukrajinska protuofenziva dolazi - i da će to biti veliki problem za Ruse. Bivši američki general Ben Hodges vjeruje da će ukrajinski veliki protuudar biti usmjeren na ponovno preuzimanje anektiranog područja Krima. Dodao je i da će Kijev sanjati puno veće snove od puke pobjede u bitki za Bahmut - najdužoj i najkrvavijoj bitki od početka rata.

"Ukrajina bi mogla ubiti svakog ruskog vojnika unutar 300 kilometara od Bakhmuta, ali to ne bi promijenilo stratešku situaciju. Ključ je osvajanje Krima - to će biti odlučujući teren. Jednom kada bi Krim bio oslobođen, sve je gotovo, to mijenja sve. Ukrajina zna da nikad neće biti sigurna ako ne vrati Krim. A kada bi se to moglo dogoditi? To definitivno neće biti proljetna ofenziva", rekao je Hodges.

"Bili su zauzeti obukom, vježbanjem i pažljivom zaštitom podataka - čekaju prave uvjete za prometnu prohodnost - čekaju na terenu kako bi mogli izdržati napad", poručio je.

Promjena dolazi

Rat je već mjesecima "na mrtvoj točki", bojišnice su ostale "prilično statične", ali umirovljeni britanski brigadir Ben Barry rekao je za The Sun - promjena dolazi. Viši suradnik za kopneno ratovanje na Međunarodnom institutu za strateške studije rekao je da Rusija "vrlo sporo napreduje po cijenu golemih žrtava u Bahmutu".

"Ukrajina će htjeti osigurati da ofenziva funkcionira, tako da izvedu koncentrirani napad. Što dulje će odgađati napad, to će modernije oružje imati na raspolaganju", kaže Barry.

Ratni analitičari iz Conflict Intelligence Teama rekli su da će glavni cilj nove protuofenzive biti "deblokirati" Bakhmut. "Vozila su već na teritoriju Ukrajine, na raspolaganju njezinoj vojsci i mogu se koristiti u borbi u bliskoj budućnosti", napisao je tim u svom izvješću o situaciji 28. ožujka. "Očekujemo da će primarni cilj ukrajinske protuofenzive biti deblokada Bahmuta."

Stručnjakinja za sigurnost Rusije i istočne Europe Samantha de Bendern rekla je da je također skeptična da će se ukrajinska protuofenziva održati prije ljeta. Rekla je za The Sun da su ukrajinske trupe "zauzete obranom Bahmuta i da neće biti spremne u bliskoj budućnosti".

Blještavo oružje

"To će se vrlo brzo promijeniti", rekla je, kada stignu ukrajinske trupe obučene u inozemstvu, a isto tako i njihovo novo blještavo oružje i strojevi. Slažući se s vojnim stručnjacima, ona smatra da "ne mogu ići na svim frontama…to će biti koncentrirani napad".

Suradnica Chatham Housea ne slaže se da će Krim biti cilj Ukrajine jer "postoji pritisak od strane Amerikanaca da ne napadaju previše spomenuti poluotok, oni ne pozdravljaju ukrajinske težnje za oslobađanje Krima".

Umjesto toga, Samantha de Bendern vjeruje da će napad biti usmjeren na istok i da će u potpunosti ovisiti o tome kada će zapadno oružje poslano Ukrajini postati operativno. Zračna potpora također će biti apsolutno neophodna za svaku ukrajinsku ofenzivu, rekla je.

Kakav god bio plan za ofenzivu, uvjerena je: "Jedno je apsolutno sigurno - Ukrajina nikad neće odustati. Borit će se do posljednjeg čovjeka!"