Ukrajina je navodno upotrijebila dvije rakete Storm Shadow, proizvedene u Ujedinjenom Kraljevstvu, kako bi raznijela vojni stožer koji je jednom prilikom posjetio Vladimir Putin.

"Rakete su pogodile rekreacijski centar koji koristi ruska vojska u blizini okupirane regije Herson", rekle su ukrajinske snage. Treću raketu je, prema navodima, oborila ruska protuzračna obrana.

Navodno su na mjestu događaja bila kola hitne pomoći, a izvješća Kremlja priznaju da je jedna žena ubijena u udaru u Heničesku.

Sigurnosne snimke pokazuju kako zgrada gori i razorne posljedice.

Baza je bila strateški smještena u blizini Arabat Spita, tankog pojasa zemlje koji povezuje okupiranu regiju Herson s Krimom, a izabrana je baš zato što su Rusi bili uvjereni da je izvan dometa ukrajinskog oružja. Putin je navodno bio u toj zgradi tijekom iznenadnog posjeta u travnju kada se sastao sa svojim vojnim zapovjednicima.

Navodno putovanje potaknulo je jake sumnje da Putin koristi svoga dvojnika zbog straha od pokušaja ubojstva.

Što je Storm Shadow?

Sve dok nedavno nije primila rakete Storm Shadow koje je isporučila Velika Britanija, Ukrajina nije imala precizne rakete dugog dometa.

Kako navodi portal hrvatski vojnik, Storm Shadow je krstareći projektil velikog dometa koji do svojih ciljeva najčešće stiže leteći na vrlo malim visinama. Projektiran je da djeluje u svim vremenskim uvjetima, potpuno samostalno kako bi se zahtijevale minimalne preinake i prilagođavanja na borbenim avionima. Kako bi se do maksimuma povećala borbena učinkovitost pri projektiranju se pazilo da mu se daju stealth odlike, što znači da ima bitno smanjeni radarski odraz i infracrveni potpis. Pazilo se na sve, tako da je usisnik za zrak za Microturbo turbomlazni motor tako napravljen da sprečava dopiranje radarskih zraka do lopatica kompresora motora. Ima dvije bojne glave. Prva probija oklop ili zid, a druga onda ulazi u zadani cilj i detonira. Testiranja su pokazala da tijekom udara Storm Shadowa brzinom od 290 m/s u cilj (u ovom slučaju bunker napravljen od armiranog betona) 450 kg teška bojna glava BROACH bez problema probija armirani beton debljine 3,5 metara. Mjerenje je pokazalo da nakon probijanja zida bunkera penetracijska bojna glava ulazi u unutrašnjost cilja brzinom od čak 122 m/s.

Projektil je dugačak 5,1 metar i promjera tijela 1,166 m. Nakon odvajanja od aviona projektil izvlači krila raspona 3 metra. Službeni podatak je da je masa projektila u trenutku lansiranja oko 1300 kg, iako neki drugi izvori navode podatak o 1230 kg. Službeni podaci tvrtke MBDA kažu da je maksimalni domet projektila veći od 250 km, te je vjerojatno oko 270 km. Tako bi s novim gorivom i povećanjem dometa od 20 posto Storm Shadow mogao uništavati ciljeve na udaljenosti od oko 320 km. Da bi izbjegao otkrivanje i izbjegavanje do cilja najčešće leti na visinama od samo 30 do 40 m.