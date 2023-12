Ukrajinski profesor Maksim Kamenjecki nedavno je za Net.hr dao intervju u kojem je komentirao napetosti između predsjednika Zelenskog i kijevskog gradonačelnika Klička.

"Nikada predsjednik Zelenskij i gradonačelnik Kličko nisu bili politički bliski. Oni su bili u jednom timu kada se radilo o problemima na početku rata, ali prije početka rata i sada se to osjeća. Kod nas se nastavlja politička borba što nije dobro za ove naše uvjete",

"Tu još postoji jedan igrač, to je bivši predsjednik Ukrajine Porošenko koji pokušava ljuljati situaciju i njegovi pristalice dosta kritiziraju, i to na arogantan način u ovim uvjetima, naše rukovodstvo", kaže, dodajući da je izazivanje političkih skandala privlačenje pažnje na sebe.

"Kličko sada ima drugih problema. Gradska uprava ima ogroman problem s metroom. Oštećenje tunela u metou dovelo je do blokade jedne linije metroa prema dosta naseljenom području Kijeva. Ljudi koji žive oko šest stanica metroa izgubili su glavni način prijevoza do centra grada. Voda iz jedne rijeke koja teče u Kijevu je ušla u tunel, a on se nije dobro održavao", pojasnio nam je Kamenjecki.

"Gradonačelnik je dosta pažnje pridavao projektima za koje nije ni startao. Neki su startali, ali imaju, recimo, turistički značaj. Na to se potrošilo dosta sredstava, a tunel nije održavan dovoljno pa sada ima s time problema", kaže.

"Političke borbe se vode i nažalost one ne staju kada je rat. Ljudima na tim funkcijama ipak je stalo do neke političke karijere i oni tu karijeru stavljaju više nego bi trebalo u ovim uvjetima", rekao je, dodajući da sada nema šanse da se nešto bitno promijeni ako se promijeni politička vlast.

Biznismen u politici

Upitan kakav je Kličko kao gradonačelnik, Kamenjecki kaže da su braća Kličko trenutno više biznismeni nego sportaši.

"Nažalost, meni osobno i čovjeku koji se bavi istraživanjem politike najviše smeta – kada se poslovni čovjek gura u vlast. To nije normalno. Normalan poslovni čovjek se mora baviti biznisom, a država mu mora osiguravati normalan rad. Ali čovjek koji ide iz biznisa u politiku, on tamo pokušava unijeti neke biznis strategije. Pogledajte Trumpa. To je klasična biznis strategija u politici koja je pogrešna", smatra.

Za Klička kao osobu kaže da je specifičan. "Postoji hrpa njegovih izreka koje se koriste u obliku šala. On uživa popularnost kao sportaš. Jedan veliki dio Kijevljana njega ne shvaća kao dobrog gradonačelnika koji je osigurao razvoj grada", kaže.

"Nastavlja se ova divlja gradnja – bilo koji slobodan komad grada se daje trgovačkim centrima, u povijesnom centru se grade neboderi, stare kuće s povijesnim značajem se sruše pa se tamo grade poslovni centri. To se sve veže na politiku gradskih vlasti jer oni dijele dozvole, različite dokumente za takve stvari", rekao je.

"Kod nas već niz godina nema gradonačelnika koji bi bio odgovarao svim željama Kijevljana. Vidjet ćemo što će biti dalje", zaključio je Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr.

