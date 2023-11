Ukrajinski profesor Maksim Kamenjecki komentirao je za Net.hr aktualnu situaciju u Ukrajini te kako bi rat na Bliskom istoku mogao utjecati na rat između Rusije i Ukrajine.

S otvaranjem još jednog ratnog žarišta, onog na Bliskom istoku, rat u Ukrajini pomalo je „pao“ u drugi plan. Na pitanje paše li Vladimiru Putinu rat na Bliskom istoku, Kamenjecki je rekao da Putinu stvarno odgovara to što se događa na Bliskom istoku, i to iz nekoliko razloga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prvo, u smislu razdvajanja paženje tih zemalja koje bi željele pomagati i Ukrajini i Izraelu, to im stvara opterećenje jer topničke granate, protuzračna sredstva koje treba Izrael, treba i Ukrajina. Odvlačenje pažnje što vidimo po tim diskusijama u Bijeloj kući i u nekim drugim zemljama može li se neko duže vrijeme pomagati Ukrajini, one nas zabrinjavaju i stvaraju neku sliku u glavi Putina da će možda sada Zapad smanjiti podršku Ukrajini. S te strane mu odgovara", rekao je.

S druge strane, Putin ovu situaciju može koristiti na način da se pokaže kao neka snaga za uspostavu mira, jer je u kontaktu s Hamasom, ali i s Izraelom. Odigrati ulogu kao mirotvorac, to mu odgovara. Vodi rat u Ukrajini, a negdje u svijetu pokušava nešto smiriti, kao i neki njegovi saveznici koji na isti način pokušavaju sve ovo prikazati", kaže Kamenjecki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još jedan manji problem koji bi on sigurno htio iskoristiti su te priče da Ukrajina prodaje oružje Hamasu. Kamenjecki ističe da nema nikakvih potvrda za te tvrdnje i da zapadni saveznici koji jako kontroliraju isporuku oružja o tome sve znaju, ali svjetska javnost ne zna. "Nešto će oni pokušati odigrati na toj situaciji na Bliskom istoku, no ne znam kako će im to pomoći", kazao je.

Problem sustava međunarodnih odnosa

Upitan postoji li po njemu neka realna šansa da Ukrajina dobije manje oružja zbog toga što će sveznici više snabdjevati Izrael oružjem, Kamenjecki kaže da je to moguće. "Ne bih htio da se tako situacija razvija, ali je moguće. To što sada vidimo po diskusijama u SAD-u, krenula im je politička borba zbog predsjedničkih izbora pa na različite stavove Izraela prema Ukrajini, ima li Izrael uopće povjerenja prema Ukrajini i mogu li oni financijski podnijeti tu situaciju, to je pitanje", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje hoće li Volodimir Zelenskij trebati pojačati pritisak na Zapad da se vojna pomoć i dalje nastavi dostavljati Ukrajini, kaže da misli da se to ne može raditi preko pritiska. "I kod nas je već bilo priča da su neke zemlje zamjerile ukrajinskoj strani da nije bila zahvalna za neke stvari, a još kada gledate da predsjednik Zelenskij na nečemu inzistira, to može izazvati problem", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To pitanje podrške Ukrajini nije baš zbog Ukrajine već zbog sustava međunarodnih odnosa koji su bili prekršeni, u tome je najveći problem, kaže Kamenjecki. "I to je glavni razlog zašto Ukrajina ne smije izgubiti. Ako Ukrajina izgubi, onda svi koji gledaju našu situaciju će shvatiti da se takvim potezima može se riješiti situacija. Zamislite – BiH, Kosovo, Tajvan, hrpa ostalih mjesta na svijetu gdje postoje slični problemi. Ako sada Rusija pokaže da je ona uspjela, onda je to gotovo za sustav međunarodnih odnosa, ne zbog Ukrajine nego taj sustav ne funkcionira. Onda smo u kaosu i tek će onda doći problem kojeg se svi pribojavaju", rekao je Maksim Kamenjecki.

Upitan je li SAD ključni igrač koji odlučuje kome ide više oružja, Kamenjecki kaže da u apsolutnim brojkama, SAD najviše ulaže u pomoć, no da je bitno jer oni služe kao svojevrsni indikator. "Druge zemlje gledaju što će oni napraviti, koju liniju odabrati. U većini zemalja koje gledaju što napraviti, to se vodi preko političkih diskusija. To je indikator – je li SAD smanjio pomoć, ostavio pomoć na istoj razini", pojašnjava.

Što se tiče aktualne situacije u Ukrajini, kaže da se osjeća zamor u društvu u odnosu prema svim tim poteškoćama koje nosi rat, a s druge strane je problem mobilizacije, odnosno ljudstva u vojsci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Taj problem je stvarno vrlo težak i za vojsku i za društvo, jer na bojišnici treba mijenjati vojnike. I ti koji dolaze na bojišnicu, moraju biti jednako iskusni kao oni koji su otišli na odmor", kaže Kamenjecki, dodajući da je bojišnica jako dugačka, oko 1500 kilometara. U tom smislu, umor postoji, kao i problem mobilizacije.

Što se tiče odnosa prema rukovodstvu države, podrška se nije smanjila. "Mislim da predsjednik Zelenskij sada ima par posto više povjerenja, bez obzira što se vidi da mu je teško. On je umoran. Stalno je pod nekim pritiskom. Ali takva je situacija, nema što drugo napraviti, nemamo kamo gdje otići, pričekati i odmoriti", rekao je Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr

Cijeli intervju Maksima Kamenjeckog za Net.hr pogledajte u priloženom videu.