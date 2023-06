Cijeli svijet i dalje priča o previranjima u Rusiji, nakon što je šef plaćeničke skupine Wagner, Jevgenij Prigožin, skoro izvršio državni udar. Podsjetimo, Prigožin je sa svojim vojnicima krenuo prema glavnom gradu, no ta je "akcija" naprasno zaustavljena nakon što se u priču upleo i bjeloruski predsjednik Aleksandr Lukašenko.

Nakon što je stao "pohod na Moskvu", dogovoreno je da će Prigožin otići u Bjelorusiju, a Lukašenko je jučer državnoj novinskoj agenciji BELTA potvrdio da se šef plaćeničke vojske nalazi u njegovoj zemlji.

Iako se drama smirila, mnoge stvari i dalje nisu jasne. Primjerice, zašto je pobuna stala na 300-tinjak kilometara od Moskve, gdje su na ulicama već bile jake snage ruske vojske i policije? I zašto se u cijelu priču, kao medijator, upleo bjeloruski predsjednik Aleksandr Lukašenko?

Maksim Kamenjecki, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose s kojim smo razgovarali o previranjima u Rusiji smatra da je Prigožinov puč stao jer je "bio previše uspješan u svom maršu".

"On je samo htio sačuvati status svoje vojske, no kako mu nitko ništa nije mogao, skoro je izveo državni udar", kaže nam Kamenjecki, dodajući da je sve to dobrano uzdrmalo i Putina koji je navodno čak pobjegao iz Moskve.

"Prigožin nije pripremao državni udar pa je morao stati", kaže nam ovaj stručnjak.

'Putin ne oprašta izdaju'

Što se Lukašenka tiče, Kamenjecki kaže da se on upleo jer su mu hitno trebale snage da ga štite od pobune vojske Bjelorusije.

Iako je sada situacija nešto mirnija, profesor Kamenjecki misli da "Prigožin neće dugo živjeti ako će Putin biti živ".

"Putin ne oprašta izdaju i ne da u nevolje svoje prijatelje", kaže, misleći pritom na ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua, koji je posebni "trn u oku" Jevgeniju Prigožinu.

Da Putin neće tako lako oprostiti Prigožinu što je napravio mišljenja je i Ante Kotromanović, koji je ranije za Net.hr istaknuo da će jedan dio Wagnerovaca u narednom periodu sigurno biti kažnjen.

"Nije jasno rekao, ali da Prigožinu tu izdaju neće oprostiti i vjerojatno niti nekim njegovim ključnim ljudima koji su bili uz njega. Jedan dio ljudi će vrlo lako u periodu koji je pred nama biti kažnjeni, vidjet ćemo na koji način", rekao je Ante Kotromanović.