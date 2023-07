Njegovi neprijatelji tvrde da leži u komi u bolnici u Berlinu, a ruski predsjednik Vladimir Putin hvali se 'preciznim napadom' na njegov stožer na otoku Ribalski krajem svibnja, kad je Kremlj bio uvjeren da je general bojnik Kirilo Budanov ubijen ili barem ranjen.

Međutim, 37-godišnji šef Glavne obavještajne uprave (GUR) ukrajinskog ministarstva Obrane je sasvim dobro i u razgovoru za The Times izjavio je kako su nagađanja Moskve za njega kompliment.

"To mi daje povratnu informaciju da sam na dobrom putu u svom poslu. To je kao medalja", kaže Budanov dok sjedi za stolom u svom zamračenom uredu u Kijevu, okružen raznim neobičnim, pa i bizarnim, predmetima poput bacača granata, nagazne mine, samurajskog mača, niza telefona, šahovske ploče...

Zreli za građanski rat

Kao ravnatelj GUR-a, Budanov smišlja kako Rusima najbolje uzvratiti udarac, a prošloga je tjedna upozorio da bi Rusija mogla sabotirati nuklearnu elektranu u Zaporižju, najveću te vrste u Europi.

Njegovu pozornost ovoga je tjedna privukla analiza njegove špijunske agencije o tajnoj internoj studiji koju je provelo rusko Ministarstvo unutarnjih poslova o razini javne potpore tijekom pobune grupe Wagner.

Budanov je uvjeren da je Rusija zrela za građanski rat.

Opasna podjela po regijama

Budanov oprezno bira riječi kada opisuje rusko izvješće kojim se njegova agencija pozabavila nakon pobune prošlog mjeseca.

Kaže da Ministarstvo unutarnjih poslova - odgovorno za provedbu zakona diljem Rusije - koristi tehnologiju špijunskog softvera nove generacije, koja omogućuje praćenje pojedinačnih aplikacija za sigurnu razmjenu poruka, trendova društvenih i regionalnih medija te raspoloženja na internetu.

U ključnim danima pobune, 24. i 25. lipnja, rusko ministarstvo procijenilo je da šef Wagnera Jevgenij Prigožin ima podršku naroda u 17 od 46 ruskih regija te da Putin može računati na lojalnost 21 regije. U ostalim regijama njih su dvojica bili otprilike izjednačeni. Iako analiza ne ukazuje nužno na oružani ustanak, otkriva važnu informaciju.

"To je ono što sada vidimo - da je rusko društvo podijeljeno na dva dijela", kazao je Budanov. "Situacija pokazuje upravo ono o čemu je naša služba govorila - da je Ruska Federacija na rubu građanskog rata. Treba se pojaviti mala unutarnju ‘aferica‘ pa će se unutarnji sukob rasplamsati".

Putin bez potpore u rodnom gradu

GUR-ova analiza studije nadzora ruskog ministarstva ukazuje da se Putin usred krize mogao osloniti na lojalnost Moskve, ali ne i na lojalnost svog rodnog grada, Sankt Peterburga.

Među republikama Ruske Federacije, potpora Putinu bila je najniža u Dagestanu, gdje je Prigožin uživao 97 posto potpore.

Anketa koju je nakon pobune provela jedina preostala neovisna agencija za istraživanje javnog mnijenja, Levada centar, pokazala je da je potpora šefu Wagnera dramatično opala, dok je lojalnost Putinu ostala čvrsta, no analitičari tvrde da te rezultate treba promatrati u kontekstu javne ankete koja je provedena nakon nekog događaja. Te su informacije vjerojatno manje značajne od onih koje je presreo GUR.

Jedini upozorio na rusku invaziju

No, kako piše The Times, Budanov nije nepogrešiv. Najmlađi šef GUR-a do sada, imenovan na tu funkciju 2020., često je puta bio u pravu, ali špijuniranje je nesavršeno umijeće, a obmana sastavni dio špijunskog posla.

Budanov, inače triput ranjavani veteran kojem se geler zaglavio blizu srca, bio je gotovo posve usamljen u ukrajinskom vodstvu kada je upozorio na neminovnu rusku invaziju u jesen 2021.

Sada, njegovo čitanje statistike ruskog ministarstva - bilo ono točno ili netočno - utjecat će na način kako će se reagirati na produbljivanje sukoba unutar ruskih granica.

Akcije koje izazivaju nemir u NATO-u

Otkako je Kremlj pokrenuo invaziju 24. veljače prošle godine, resursi i imovina unutar Ruske Federacije, u okupiranim dijelovima Ukrajine i drugdje u inozemstvu, bili su meta niza operacija visokog profila.

Neki od takvih napada su uništavanje plinovoda Sjeverni tok, napadi dronovima na Kremlj, dizanje u zrak Krimskog mosta, napadi pomorskih dronova na ruske brodove u Sevastopolju, više ubojstava, uključujući i ono na blogera Vladlena Tatarskog te udar u kojem je ubijena Darja Dugina, kći nacionalističkog ruskog ideologa Aleksandra Dugina. Tu su i napadi na ruske tvornice goriva i skladišta te duboki prekogranični napadi naoružanih ruskih disidentskih skupina koje je obučavao GUR.

Budanov, kojeg je okružni sud Lefortovski u Moskvi u odsutnosti optužio za "organiziranje terorističkih napada", odbija komentirati odgovornost GUR-a u bilo kojoj od tih operacija, iako otvoreno priznaje da je agencija upravljala akcijama nepreciziranih ubojstava.

"Činimo to upravo sada", kaže uz prizvuk hladnog bijesa. "Dok ima tih ne-ljudi, mi ćemo biti aktivni. Koristimo se izravnim akcijama. Koristimo njih i to nam se sviđa. Znamo kako ih izvesti i ponosni smo što ih koristimo i ne bojimo se koristiti ih bilo gdje na ovom svijetu protiv bilo koga".

Ranije su ovakve oštre Budanovljeve riječi te njegovo uvjerenje da samo strateški poraz Rusije i povrat cjelokupnog ukrajinskog teritorija, uključujući Krim, mogu donijeti trajni mir, znale uznemirivati članice NATO-a. Sličnu zabrinutost izazivale su i GUR-ove misije sabotaža unutar granica Rusije, a sada to čini Budanovljevo uvjerelje o mogućnosti izbijanja građanskog rata u Rusiji nakon pobune Wagnera.

Za rat, dok ne pokuca na vrata

Washington Post izvijestio je da je William Burns, direktor CIA-e, posjetio Budanova nešto prije pobune, iako je ovaj odbio potvrditi da se sastanak uopće dogodio. Navodno je Burns od Ukrajinaca čuo odvažne prijedloge kako završiti rat do zime i prisiliti Rusiju da sjedne za pregovarački stol.

Upitan bi li Putinov pad, nakon potpunog ruskog poraza, mogao izazvati veću nestabilnost i izazvati za Ukrajinu još lošiji ishod nego što je to već bilo, Budanov inzistira da bi Putinova smrt mogla biti samo dobra stvar za njegovu zemlju.

"Zašto bi Rusija to opet učinila? Nitko tamo, nitko u glavnim gradovima Rusije, ne bi želio nastaviti rat s Ukrajinom", tvrdi Budanov. "Kada gledaju rat na televiziji, kažu: ‘Da, rat, juri, idi, bori se, kako god‘. Ali čim netko dobije poziv u vojsku, počnu tražiti razloge kako ne ići. Sam odlazak u rat za njih nije opcija".

'Jesmo li se našli s Wagnerom? Naravno da jesmo'

Prigožinovo napredovanje prema Moskvi bilo je najveći izazov Putinovoj moći od početka invazije te je otvorilo otvorilo nove mogućnosti za operacije GUR-a.

SAD se potrudio snažno distancirati od bilo kakve upletenosti u pobunu. Povijest komunikacije GUR-a s Prigožinom manje je jasna .

Dokumenti američkih obavještajnih službi koji su procurili na platformu Discord prije nekoliko mjeseci sugeriraju da je u siječnju ove godine Prigožin komunicirao s Budanovljevom agencijom, nudeći Ukrajincima informacije o ruskim položajima u zamjenu za povlačenje ukrajinskih trupa iz Bahmuta.

Jedan dokument koji je procurio odnosio se konkretno na sastanke između operativaca GUR-a i Prigožina u neimenovanoj afričkoj državi.

Budanov se dvosmisleno nasmiješio na pitanje, jesu li se njegovi časnici doista sastali sa šefom grupe Wagner.

"Jesmo li se našli s Wagnerom? Naravno da jesmo. Dopustite mi da to tako kažem. S njima smo se ‘susreli‘ u mnogim afričkim zemljama. ‘Upoznali na mnogo načina‘".

Bez očekivanja od NATO-a

Priča se da Budanov dobiva više zajedničkih britanskih i američkih obavještajnih podataka nego mnoge članice NATO-a pa je značajno kada je on siguran da Ukrajina neće biti pozvana da se pridruži čelnicima država članica vojnog saveza na sastanku u Vilniusu idućeg tjedna.

Zvučeći na trenutak više razočaran u ponašanje svojih saveznika nego u ponašanje svojih neprijatelja, Budanov kaže: "Teško mi je pohvaliti samit NATO-a iz vrlo jednostavnog razloga - očekivanja našeg društva neće biti zadovoljena".

To nije samo predosjećaj, dodao je. "Siguran sam da će neke riječi biti izrečene, ali ništa više od toga toga. Prilično sam siguran što će biti naglašeno - vidio sam nacrte govora", zaključio je Budanov.