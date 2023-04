Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov rekao je u nedjelju da su ruske snage zauzele četiri četvrti u Bahmutu koji je pod opsadom tih snaga.

Ta se informacija ne može provjeriti iz neovisnog izvora i Ukrajina niječe tvrdnje Rusije da je zauzela 85 posto grada.

U tom gradu na istoku Ukrajine, za koji obje strane mjesecima tvrde da su ga zauzele, posljednjih se tjedana vode žestoke borbe.

Kijev je u subotu priopćio da Rusi zasad ne uspijevaju presjeći ukrajinske opskrbne pravce prema Bahmutu.

Szijarto: Zelenskij ne može suditi o ovome

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto rekao je u nedjelju da "srećom" nije ukrajinski predsjednik pozvan ocjenjivati ponaša li se Mađarska primjereno kao članica NATO-a ili ne.

Szijjarto se osvrnuo na nedavnu izjavu predsjednika Volodimira Zelenskog koji je kazao da je "mađarsko ponašanje neprimjereno jednoj članici NATO-a".

U intervjuu za finske, švedske, danske i norveške medije Zelenskij je rekao "da je to vrlo čudna situacija, može li članica NATO-a biti za Rusiju, a protiv NATO-a?"

"Srećom, nije na njemu da o tome odlučuje", smatra Szijjarto, prenijela je mađarska novinska agencija MTI.

Mađari su platili izuzetno visoku cijenu za rat u Ukrajini, kazao je nadalje mađarski šef diplomacije.

Brojni Mađari, pripadnici mađarske zajednice u Zakarpatju, poginuli su u ratu, napisao je na Facebooku.

"Ako ukrajinski predsjednik misli zahvaliti Mađarskoj što je primila i skrbi se za više od milijun izbjeglih iz Ukrajine" te ako zahvaljuje za "stalnu pomoć koju šaljemo", tada kažemo "svakako, oni mogu računati na nas i ubuduće", napisao je Szijjarto.

Zelenskij je u navedenom intervjuu zapitao može li članica NATO-a podržavati zemlju koju Savez naziva neprijateljem, navodi ukrajinski portal Rubryka.

Prepucavanja je li Ukrajini mjesto u NATO-u

"Vjerujem da je to neprimjereno ponašanje. To je moje subjektivno mišljenje. Biti saveznik nije samo riječ, ona ima i značenje. To je savez država koje dijele stajališta o sigurnosti , o vrijednostima", rekao je Zelenskij.

Mađarski premijer Viktor Orban usprotivio se izjavi glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga koji je za posjeta Kijevu rekao da je Ukrajini mjesto u NATO-u.

"Ako ste de jure saveznik, a de facto radite protiv toga, ne biste trebali ocjenjivati treba li Ukrajina ući u NATO ili ne. I ne biste trebali na tom putu postavljati zapreke", rekao je Zelenskij.

Zelenskij je u razgovoru također potvrdio da se priprema ukrajinska protuofenziva i izrazio uvjerenje da će biti uspješna. Naglasio da će ishod ovisiti o samoj Ukrajini, kao i o pomoći njezinih zapadnih saveznika.

Naznačio je da bi sukob u Ukrajini mogao potrajati desetljećima te da bi bilo mudro da druge nacije sada pruže pomoć Ukrajini jer je to isplativije od eskalacije rizika od Trećeg svjetskog rata.