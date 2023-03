Okupatori mogu samo terorizirati civile. To je sve što mogu. No to im neće pomoći. Neće izbjeći odgovornost za sve što su učinili, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij komentirajući ruske napade dodavši da su pogođeni kritična infrastruktura i stambene zgrade u 10 regija.

Rusija je danas pokrenula veliki val raketnih napada širom Ukrajine dok su ljudi spavali u kojima je poginulo najmanje šestero civila, a nuklearna elektrana isključena je iz mreže. To je prva velika salva raketnih napada od sredine veljače, čime se završilo najdulje razdoblje mira otkad je Moskva počela kampanju napada na ukrajinsku civilnu infrastrukturu u listopadu.

Odgovor na napad u Brjanskoj oblasti

Rusija se oglasila o jutrošnjim napadima.

"Ruske oružane snage pokrenule su masivan uzvratni raketni napad na vojnu infrastrukturu Ukrajine kao odgovor na teroristički napad u Brjanskoj oblasti, navodi se u priopćenju Ministarstva obrane Rusije te se dodaje:

"Zračno, morsko i kopneno oružje velikog dometa, uključujući hipersonični raketni sistem Kinžal, pogodilo je ključne elemente ukrajinske vojne infrastrukture, postrojenja vojno-industrijskog kompleksa, kao i energetske objekte koji ih napajaju. Ruska vojska je uspjela pogoditi sve zacrtane ciljeve“, prenijela je priopćenje ruska agencija RIA Novosti.

Uništili baze ukrajinskih dronova

Navodi se da su raketnim udarima Rusi uspjeli uništiti baze neprijateljskih napadačkih dronova, poremetiti prebacivanje rezervi Oružanih snaga Ukrajine i željeznički transport stranog naoružanja, kao i onesposobiti proizvodne kapacitete za popravak vojne opreme i proizvodnju municije."

Ukrajina je rekla da su projektili prekinuli opskrbu električnom energijom nuklearne elektrane Zaporižja, najveće u Europi, isključivši je iz ukrajinske mreže.

Elektrana, koju Rusija drži otkako ju je zauzela početkom rata, nalazi se u blizini prve crte i obje su strane upozorile na mogućnost nuklearnih nesreća uzrokovanih borbama.

Dužnosnici koje je postavila Rusija nazvali su isključenje ukrajinskom provokacijom i rekli da postrojenje radi sigurno na pomoćno dizelsko napajanje.

Kijev, crnomorska luka Odesa i drugi po veličini grad Harkiv pogođeni su, a projektili su gađali ciljeve u širokom luku, koji se proteže od Žitomira, Vinice i Rivne na zapadu do Dnjipra i Poltave u središnjoj Ukrajini, rekli su dužnosnici.

Oglasio se i Kličko

Ukrajinski dužnosnik rekao je da je protuzračna obrana oborila dronove i krstareće rakete.

"Nažalost, projektil tipa Kinžal pogodio je infrastrukturni objekt", rekao je Serhij Popko, načelnik vojne uprave Kijevske oblasti.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o eksplozijama u jugozapadnom dijelu glavnoga grada. Putem Telegrama je rekao da je 40 posto potrošača u Kijevu ostalo bez struje.

Guverner regije Odese Maksim Marčenko rekao je na Telegramu da je masovni raketni napad pogodio energetski objekt u gradu, prekinuvši struju. Pogođena su i stambena područja.