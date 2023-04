Rusija je zamalo oborila britanski zrakoplov u zastrašujućem promašaju blizu ukrajinske obale, otkrivaju vojni dokumenti koji su procurili, javlja Washington Post, prenosi The Sun.

Prošle je godine ministar obrane Ben Wallace otkrio da je borbeni zrakoplov ispalio projektil u blizini RAF-ova špijunskog zrakoplova iznad Crnog mora. Wallace je tada to nazvao opasnim sukobom.

Ministar obrane je tada rekao zastupnicima kako je nenaoružani RAF Rivet Joint bio u rutinskoj patroli međunarodnim zračnim prostorom kada su ga pratila dva ruska borbena zrakoplova Su-27.

Otkrio je i da je tijekom 90-minutne interakcije kod obale Ukrajine jedan od Su-27 ispalio projektil blizu RAF-ova zrakoplova.

Ozbiljnost događaja

Međutim, procurjeli dokumenti američke vojske koji kruže internetom sada detaljno govore o ozbiljnosti onoga što se dogodilo krajem rujna.

Washington Post je izvijestio da tajni dokumenti navode incident kao "zamalo obaranje UK RJ-a", što je naziv borbenog zrakoplova. Tada je Wallace rekao da je Rusija za lansiranje projektila okrivila "tehnički kvar" borbena zrakoplova Su-27.

"Ne smatramo ovo namjernom eskalacijom od strane Rusa, naša bi analiza potvrdila da je to bio kvar. Međutim, to je podsjetnik koliko stvari mogu biti opasne kada odlučite koristiti svoje borbene zrakoplove na način na koji su to Rusi činili još i ranije", rekao je parlamentu.

RAF RC-135W "upija" neprijateljske signale, a poznat je i kao "njuškalo za nuklearne bombe" zbog svoje sposobnosti testiranja atmosfere na dokaze radioaktivnosti.