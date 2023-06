Vladimir Putin je najavio da će Rusija rasporediti taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji od 7. ili 8. srpnja, piše Sky News.

Putin je prvi put iznio ideju o slanju taktičkog nuklearnog oružja Bjelorusiji u ožujku. Putin je izrazio bijes i najavio ovaj manevar taktičkog nuklearnog oružja, rekavši da je to u svakom slučaju samo ono što su SAD učinile u Europi.

Lukašenko neće imati ulogu u odlučivanju o njihovom korištenju

Prema NATO-ovom programu dijeljenja nuklearnog oružja, SAD drži taktičko nuklearno oružje u skladištima u savezničkim zemljama – Njemačkoj, Belgiji, Italiji, Nizozemskoj i Turskoj. Kontrola nad tim bojevim glavama ipak ostaje u rukama Sjedinjenih Američkih Država.

Isto će vrijediti i za bilo kakve nuklearne bojeve glave razmještene u Bjelorusiju.

Njihov nestabilni vođa Aleksandar Lukašenko, o kojem se šuška da je u lošem zdravstvenom stanju unatoč čvrstom izgledu u njegovom sastanku s ruskim predsjednikom danas, srećom neće imati ulogu u odlučivanju o njihovom korištenju.

Putin hitno otkazao veliku konferenciju

Danas je dron udario u stambenu zgradu u južnom ruskom gradu Voronježu, što su istražitelji nazvali "terorističkim činom" u interesu Ukrajine.

Putin je stoga, u panici, otkazao veliku konferenciju za novinare. Ruski vođa trebao je održati godišnji razgovor ovog mjeseca, ali navodno je odlučio odgoditi ga za nekoliko mjeseci, piše The Sun.

Ruski medijski izvor Kommersant citirao je izvore iz Kremlja koji tvrde da bi velika konferencija mogla biti odgođena do prosinca. Naveli su da se živi novinarski forum odgađa dok "ruska vojna situacija ne postane stabilnija".

Izvanredno stanje u ruskom gradu

Sve više informacija izlazi o ukrajinskoj bespilotnoj letjelici koja je, kako tvrde Rusi, napala ruski grad Voronjež. Regionalni guverner Alexander Gusev proglasio je izvanredno stanje.

Troje ljudi je "lakše" ozlijeđeno razbijenim staklom nakon što je pogođena stambena zgrada, ali nije im bila potrebna bolnička pomoć, rekao je. "Došlo je do žestoke eksplozije. Vrisnuo sam i [vodoinstalater] koji mi je popravljao odvod, vidio je to; povikao je da je to dron", rekao je svjedok.

Ruski državni istražni odbor priopćio je da je otvorio kazneni postupak protiv "osoba koje djeluju u interesu vojno-političkog vodstva Ukrajine".

Nije bilo službene reakcije Ukrajine, koja ne komentira navodne vojne operacije unutar ruskog teritorija. Strukturna oštećenja stambenog bloka uzrokovana su udarom, rekli su istražitelji, prenosi Sky News.