Policija Sankt-Peterburga nedavno je zaprimila zahtjev da provjeri moguće "diskreditiranje ruske vojske" na jednoj od slika izloženih u Muzeju suvremene umjetnosti Erarta. Takav je zahtjev došao od jednog građanina koji je paralelno sa zahtjevom sami muzej prijavio za kršenje zakona o širenju "lažnih informacija" o ruskoj vojsci i invaziji na Ukrajinu.

Podsjetimo, njihov zakon zabranjuje da se rat u Ukrajini naziva ratom.

Njemu se nikako nije svidjelo djelo na kojem je prikazan muškarac golih prsa u maskirnim hlačama, paralelno držeći medvjeda na lancu.

Čovjek koji je slučaj prijavio tvrdi da medvjed predstavlja Rusiju, a polugoli muškarac ruskog čelnika, Vladimira Putina. Uz njih je prikazana i kaciga napunjena krvlju, koja bi mogla diskreditirati akcije ruskih trupa u Ukrajini, izvještavaju ruski portali.

Zatražio je da se izložak da na ispitivanje i "da se utvrde značenja koja su u njega ugrađena".

Inače, sporna je slika izložena u sklopu izložbe na koju se može prijaviti svaki umjetnik. Prema rezultatima zajedničkog glasanja publike i žirija, muzej dodjeljuje godišnje nagrade.

Strog zakon o diskreditaciji vojske

Podsjetimo, Putin je jučer potpisao zakon kojim se uvode dugotrajne zatvorske kazne za "diskreditaciju" i širenje "lažnih informacija" o bilo kojoj vojnoj organizaciji, uključujući i ozloglašenu plaćeničku jedinicu Wagner, koja se bori za Rusiju u Ukrajini, objavio je The Moscow Times.

Skoro pa svi antiratni glasovi u Rusiji ušutkani su nakon što su zabranjene "diskreditacija" i širenje "namjerno lažnih" informacija o ruskim oružanim snagama, od samog početka rata.

Novim zakonom, za koji je lobirao osnivač Wagner grupe Jevgenij Prigožin, zločinom je proglašeno javno kritiziranje ili širenje takozvanih "lažnih informacija" o volonterskim snagama, kao i privatnim plaćeničkim jedinicama.

Prekršitelji takog zakona suočavaju se s kaznom do pet godina zatvora ili novčanom kaznom oko 3600 eura za "javne radnje usmjerene na diskreditiranje dobrovoljačkih formacija, organizacija ili pojedinaca" koji pomažu ruskoj vojsci, ako je ta radnja počinjena unutar godinu dana od prvog prijestupa.

U slučajevima kada se smatra da su takve "javne radnje" dovele do teških posljedica, uključujući nenamjernu smrt ili tjelesne ozljede, kazna bi bila povećana na do sedam godina zatvora ili do milijun rubalja (oko 12.000 eura).

Za 'vojne krivotvorine' - 'pržun'

S druge strane, širenje onoga što vlasti smatraju "lažnim informacijama" o dobrovoljcima bit će kažnjivo s do pet godina zatvora ili novčanom kaznom do oko 18.000 eura. Štoviše, "vojne krivotvorine" za koje se smatra da dovode do "teških posljedica" mogle bi počinitelju donijeti zatvorsku kaznu do 15 godina.

"Svatko tko danas riskira svoj život kako bi zajamčio sigurnost zemlje i njezinih građana zaštićen je od laži i provokacija", rekao je predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin o prijedlogu zakona nedugo nakon glasanja u donjem domu ruskog parlamenta u utorak.