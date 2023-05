Ukrajinski dužnosnici priznali su kako je likvidacija ruskog predsjednika Vladimira Putina jedan od glavnih prioriteta. Otkrio je to zamjenik šefa obavještajne agencije te zemlje, Vadim Skibitski, te dodao da njegove specijalne jedinice također love ruske vojne zapovjednike.

U razgovoru za njemački Die Welt, Skibitski je kazao da je predsjednik Putin “svjestan kako mu se Ukrajinci sve više približavaju”.

Prema Skibitskom, ukrajinska obavještajna služba nije uspjela ubiti Putina jer je “ostao u rupi”, ali je dodao da ruski vrhovni zapovjednik “lagano počinje izbacivati glavu van, a boji se i da bi mu mogli presuditi njegovi ljudi”.

Međutim, kada se i pojavi u javnosti, agenti obavještajne agencije “nisu sigurni je li to doista Putin ili je riječ o dvojniku”, tvrdi Skibitski. Dodao je da su njegovi agenti “pokušavali ubiti” Jevgenija Prigožina, šefa privatne vojne tvrtke Wagner.

Skibitski o atentatima: 'To su poslovi iznutra'

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu i načelnik Glavnog stožera Valerij Gerasimov također su označeni kao mete za eliminaciju ukrajinske obavještajne službe.

Na pitanje stoji li Kijev iza atentata na novinarku i aktivisticu Darju Duginu u kolovozu prošle godine i vojnog blogera Vladlena Tatarskog krajem travnja, kao i iza atentata na pisca Zahara Prilepina ranije ovog mjeseca, Skibitski je ustvrdio da su to bili ‘poslovi iznutra’.

Ukrajinski dužnosnik također je naveo da se različite skupine unutar ruske elite međusobno bore za vlast.

Dodao je da ruski “propagandisti” nisu prioritetne mete za njegovu službu za razliku od zapovjednika ruskih vojnih jedinica. Ustvrdio je kako je Kijev uspio ubiti neke osobe iz te vrhuške, ali je odbio dati imena ili brojeve.

I Kadirov na tjeralici

Tvrdi da je na tjeralici i čečenski čelnik Ramzan Kadirov iako je 'shvatio da je Putinov režim strateški već izgubio'. General Sergei 'Armageddon' Surovikin također je na popisu za 'odstrel'.

"Mi smo u ratu i to su naši neprijatelji. Ako neka važna osoba za njih proizvodi i financira oružje, onda bi njeno uklanjanje spasilo živote mnogih civila. Stoga su one i na popisu za likvidaciju. Prema međunarodnim konvencijama, to je onda legitimna meta", naglašava Skibitski.

Rusija je već optužila Ukrajinu da je željela ubiti Putina napadom dronom na Kremlj 3. svibnja, no ukrajinsko vodstvo demantiralo je upletenost u taj događaj.