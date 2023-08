Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak komentirao je na N1 borbene avione F-16, koji bi do kraja ove godine trebali biti isporučeni u Ukrajinu.

Selak je najprije iskazao svoje mišljenje o važnosti svjetske pomoći Ukrajini u naoružavanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Koliko je sva ta pomoć dobra, toliko i komplicira situaciju u samoj Ukrajini. Problemi logistike, opskrbe Ukrajine naoružanjem zapadnog tipa, a oni uglavnom imaju istočni tip naoružavanja. Problem je enorman. Recimo samo, primjerice, da su kalibri topovskog naoružavanja različiti na istoku i zapadu. Kako oni to rješavaju, zaista ne znam”, kazao je.

“Dolazak zapadnih zrakoplova u Ukrajinu nije baš toliko jednostavan koliko se to čini i kako i sami Ukrajinci o tome govore. Naravno, zrakoplovi će biti tu da pomognu u zaštiti ukrajinskog neba koje uglavnom kontroliraju Rusi, i to stalnim gađanjem krstarećim projektilima i besposadnim letjelicama”, kazao je Selak.

Velik problem za Ukrajince

Piloti Ukrajine imaju iskustva sa zrakoplovima tipa SU-27, što također zahtijeva vještine pilota, no Selak ističe da vještine nisu jedini faktor bitan u upravljanju avionima F-16.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Piloti mogu vrlo brzo letjeti sa F-16, no borbeno ga upotrijebiti, za to vam treba vrijeme. Trebaju vam sati kvalitetnog naleta, a nije bitna ni samo količina naleta koju ti piloti imaju. Pouzdano znam da ni količina ni kvaliteta naleta ukrajinskih pilota nije baš na nekom zadovoljavajućem nivou, za razliku od Zapada. To važi i za ruske pilote, njihova količina naleta nije ni blizu razine američkih pilota”, govori gost N1 televizije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Bit će to veliki problem za Ukrajince. Nisu to nadnaravni piloti pa da će za šest mjeseci F-16 biti borbeno upotrebljiv. Da, možeš ti njega koristiti već nakon mjesec dana na tom avionu, ali bit ćeš kao glineni golub koji će biti srušen već brzo nakon polijetanja. Da bi ozbiljno koristio taj avion, da bi se pilot upoznao s tim mogućnostima, potrebno je nekoliko stotina sati kvalitetnog naleta na tom avionu. Da biste ga zaista svrsishodno upotrijebili, proći će najmanje dvije ili tri godine”, dodao je.

Rekao je da “superiorni ruski avioni” i dalje Ukrajincima predstavljaju izazov.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Imao sam prilike letjeti na F-16 i iznenadile su me novosti. Na početku su ga praktički zvali električni avion, a i osjećaj letenja u njemu je sjajan. Osjećaj preglednosti je fantastičan, sa svih strana vidite svoju okolinu”, kazao je.

“U početku će biti korišteni u zaštiti zračnog prostora. A sad koliko može štititi svoj prostor i svoje trupe, to je jako relativno. Ipak su s druge strane superiorniji ruski avioni. To je malo i propaganda, sad će oni rusiti krstareće projektile koji im dolaze… Nisam baš našao puno takvih primjera. Rušenje nadzvučnih projektila, pak, je u sferi znanstvene fantastike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mislim da je to davanje aviona više PR poruka Ukrajini ‘mi stojimo uz vas” nego što će doista polučiti pomoć u nekakvoj protuofenzivi. Vidimo i kroz primjer ostalog oružja. Rat nije baš toliko jednostavan kako se čini. No za ratnike na zemlji je dobro misliti da ima nekakvu zaštitu, puno bolje nego znati da nema nikakvu”, zaključio je Selak za N1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Najviše pozicionirana Hrvatica u NATO-u: 'Rusija će izgubiti. Mora'