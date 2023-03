Ilya Yashin, oporbeni političar koji je trenutno u ruskom zatvoru poznatom pod imenom 'Medvjed', kritizirao je ruske vlasti, napisavši da je uklanjanje Vladimira Putina s vlasti bio preduvjet za "izbjegavanje rizika od novog svjetskog rata", piše Guardian.

"Sve dok je Putin na vlasti, rat, ili barem prijetnja ratom, bit će trajni", rekao je Yashin u pisanim odgovorima na pitanja Guardiana, koje su ovaj tjedan dali njegovi odvjetnici. "Ovaj čovjek je poludio od neograničene moći i nekažnjivosti, postao je rob svojih manijakalnih ambicija".

Yashin je prošle godine osuđen na osam i pol godina zatvora zbog emisije na svom popularnom YouTube kanalu u kojoj je optužio rusku vojsku za masakr civila u Buči.

Možda će biti potrebna promjena režima prije nego što Yashin ponovno izađe na slobodu, a on i sam priznaje da je datum njegovog izlaska 'teško predvidjeti'. "Očito je da ću imati priliku izaći iz zatvora ako se promijeni vlast u Rusiji", rekao je. Ali to „nije pitanje danas ili sutra. Jasno je da se na Putinovu dobru volju ne može računati. On mrzi ljude koji su se javno usprotivili vojnoj agresiji u Ukrajini i smatra ih neprijateljima“.

Mnogo prije Yashinova uhićenja prošlog ljeta, znao je da je u opasnosti. Policija je jednoj djevojci rekla da je "na korak od zatvora", dok mu je odvjetnik otvoreno rekao da "ako ne napustim Rusiju u narednim danima, završit ću iza rešetaka", rekao je. Prijatelji i obitelj razgovarali su s njim o iseljavanju. "Ali nitko od moje obitelji nije manipulirao mnome s osjećajem krivnje i nagovarao me da pobjegnem", rekao je.

"Zašto sam odbio emigrirati?", napisao je. "Zato što sam od prvog dana borbi shvatio da u Rusiji treba govoriti antiratni glas. Trebalo bi govoriti što je moguće glasnije u danim okolnostima. Putin je učinio sve da ušutka protivnike napada na Ukrajinu. Zastrašivao je Ruse, uspostavio vojnu cenzuru, tjerao svoje kritičare u inozemstvo pod prijetnjom uhićenja. Kremlj je dao sve od sebe da u ruskom društvu stvori privid masovne, totalne podrške vojnoj agresiji. A ja živim ovdje i znam da nema totalne podrške, da su mnogi protiv rata."

Zatvorenici ne podržavaju rat

Među zatvorenicima u Medvjedu su generali, zamjenici ministara, bogati poslovni ljudi i nekoliko političkih zatvorenika. Ali svi su njegovi sustanari uhićeni pod optužbom za drogu.

"Začudo, vrlo rijetko susrećem iskrene pobornike rata i Putinove agresivne politike iza rešetaka", napisao je. "Ljudi ovdje zapravo uopće ne vjeruju ruskoj državi, suočili su se s nepravdom i uvrijeđeni su od vlasti."

Oni koji su zatvoreni zbog "gospodarskih" zločina vjerojatnije će biti glasniji protivnici rata, napisao je, uključujući poslovne ljude, odvjetnike i druge profesionalce. "Retorika takvih zatvorenika obično je vrlo radikalna: vidjeli su sustav iznutra, znaju koliko je truo i nagrižen korupcijom, smatraju se žrtvama tog sustava."

Ono što se ponekad nazivalo "vegetarijanskim" godinama Putinove vladavine, dani prije političkih ubojstava, masovnih slamanja akcija i invazija punih razmjera, su gotovi. Ruska demokratska opozicija je duboko u korovu. Navaljni, njezina najistaknutija osoba, umalo je otrovan do smrti i osuđen je na više od desetljeća zatvora.

Yashin je sa svoje strane sugerirao da bi s "praznim rukama" ruska opozicija bila nemoćna provesti promjene iznutra. "Neće biti opozicije pod Putinovim režimom", napisao je. "Za formiranje normalnog demokratskog sustava potrebno je njegovo rušenje."

Zapad mora poslati jasnu poruku

Upitan što Zapad može učiniti da pomogne, rekao je kako misli da može "poslati jasan signal ruskom narodu da ih ne smatra neprijateljem".

Rusima je bila potrebna alternativa Putinovom imperijalizmu, koji je donio smrt i siromaštvo, izolaciju, korupciju, samovolju, dodao je. "Bila bi velika pogreška da se retorika i politika sankcija Zapada izrode u rusofobiju.”

Ovakve primjedbe dovele su Yashina u sukob s nekim od najvatrenijih pristaša Ukrajine u inozemstvu. Rekli su da su milijuni Rusa krivi jednako kao i Putin za rat. Yashin je uvijek tvrdio suprotno, da je "naše društvo također postalo žrtva Putina".

"Nemojte me krivo shvatiti, ne idealiziram svoje ljude", napisao je. “Da, nažalost dopustili smo ovoj kriminalnoj moći u Kremlj. Ljudi su vjerovali propagandi, dopustili su da budu izmanipulirani, nisu kontrolirali dužnosnike i sigurnosne snage. Sve je to naša odgovornost. Ali to ne znači da ruski narod zaslužuje klevetu.”