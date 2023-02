DIVERZIJA NA KRIMSKOM MOSTU U rano jutro 8. listopada, dogodila se eksplozija i izbio požar na Krimskom mostu koji povezuje Rusiju s anektiranim poluotokom Krimom. Riječ je bila o diverziji u kojoj je most bio teško oštećen, a promet obustavljen. Dijelovi prometnih traka pali su u more, a gorjele su i tračnice željezničke pruge. Iako je most kasnije saniran, ova diverzija bila je težak simbolički udarac Rusiji. Riječ je o mostu dugom 19 kilometara, sagrađenom 2018. da "zauvijek spaja Rusiju s ruskim Krimom", koji je onomad osobno otvorio Putin. Stoga je napad na most izazvao bijesan i žestok odgovor Moskve. Odmah potom, naime, započela su maosvna raketiranja ukrajisnkih gradova i civilne infrastrukture.