Profesor Maksim Kamenjecki dao je intervju za portal Net.hr, u kojem je govorio o trenuitnom stanju u Ukrajini.

Između ostalog, Kamenjecki se osvrnuo i na nagađanja europskih medija da bi premijer Andrej Plenković mogao postati glavni tajnik NATO saveza.

"Koliko znam o toj poziciji, to nije pozicija za donošenje nekih bitnih odluka. Generalni tajnik je kao neki moderator svih tih sastanaka i procesa koji se odvijaju u vrhu NATO saveza. U tom smislu, gospodin Plenković je osoba koja bi to mogla raditi. Ako se već mogao snaći u vrlo kompliciranim uvjetima u Hrvatskoj politici, onda bi mogao rukovoditi i NATO savezom", kazao je Kamenjecki.

U razgovoru je istaknuo da Hrvatska ima iskustvo za obranu teritorija te pitanja državne sigurnosti, više nego druge zemlje u tom smislu.

Upitan bi li jedna takva osoba mogla biti svojevrsni moderator mira te bi smirila situaciju ako bi ona išla ka eskalaciji, Kamenjecki kaže ako se misli na ukrajinsku situaciju, nju teško može smiriti bilo kakva politička osoba.

"To nije mogao napraviti niti Xi Jinping, niti Erdogan niti Papa Franjo, a kamoli da to napravi generalni tajnik NATO saveza koji se u Rusiji smatra protivnikom", rekao je.

Dva načina za prestanak rata

Na pitanje što može dovesti do mira i prestanka rata, Kamenjecki kaže da postoje samo dva načina da rat stane. "Jedan od načina je promjena Rusije iznutra. Mislim da je to jedan od bitnih puteva koji je vjerojatan. A drugi način, to je ratni poraz", kaže Kamenjecki.

"Samo ove dvije varijante smatram mogućima, iz jednog razloga. Rusija se ogradila od svih načina. Ne može se ništa, nikakvi pregovori se ne mogu predvidjeti jer je Rusija u svojim zakonima promijenila svoj teritorij i uvela dijelove našeg teritorija u svoje granice. Anektirali su taj dio i promijenili su svoj ustav", kaže. Nakon ovog čina Rusije, svi pregovori gube smisa, ustvrdio je.

"Nakon smjene vlasti, moguća je situacija da nova vlast kaže "to što smo imali prije, s tim nemamo ništa, to moramo pregledati ponovo i vratiti na neku normalu". Samo u tom slučaju mogući su neki pregovori i neke promjene“, rekao je profesor Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr.