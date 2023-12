Sukob u Ukrajini ulazi u treću kalendarsku godinu. Linije bojišnice gotovo da se nisu pomicale u posljednjih nekoliko mjeseci, no može li se tijek rata promijeniti 2024. godine? Predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da proljetna ofenziva njegove zemlje nije bila uspjeh kakvom se nadao. Rusija još uvijek kontrolira oko 18% Ukrajine, piše BBC koji je upitao tri vojna analitičara što misle kako bi se događaji mogli odvijati u sljedećih 12 mjeseci.

Rat će trajati, ali ne beskonačno

Barbara Zanchetta, Odsjek za ratne studije, King's College London

"Izgledi za to da će rat u Ukrajini završiti i dalje su vrlo loši. U usporedbi s ovim vremenom prošle godine, Vladimir Putin je jači, politički više nego vojno. Situacija na bojišnici ostaje neizvjesna. Čini se da je ukrajinska zimska ofenziva zaustavljena, ali nema ni ruskog iskoraka. Više nego ikad, ishod ovisi o političkim odlukama koje se donose miljama daleko od središta sukoba – u Washingtonu i Bruxellesu", pojašnjava Zanchetta pa nastavlja:

"Impresivna demonstracija jedinstva Zapada prikazana 2022., koja je trajala tijekom 2023., počinje se kolebati. Američki paket obrambene pomoći je talac onoga što je predsjednik Biden s pravom nazvao "sitnom politikom" u Washingtonu. A budućnost ekonomske pomoći EU-a naizgled ovisi o neskladnom stajalištu Mađarske. Oklijevanje u prijestolnicama Zapada ohrabrilo je Putina. Njegovi nedavni javni nastupi i prkosne izjave pokazuju da je, što se njega tiče, Rusija ovako može još dugo. Dakle, hoće li Zapad imati snage i izdržljivosti nastaviti se suprotstavljati njemu i svemu što on predstavlja?"

"Odluka EU-a da otvori pregovore o članstvu s Ukrajinom i Moldavijom više je nego samo simbolična. To implicitno znači daljnju potporu Kijevu, budući da bi budućnost Ukrajine u EU bila nemoguća uz potpunu pobjedu Rusije. U Washingtonu je malo vjerojatan potpuni preokret politike. Iako je primamljivo prikazati scenarije sudnjeg dana za američku pomoć dok Trumpov rejting raste u anketama, bivši predsjednik, usred svih teatralija, nije izašao iz NATO-a 2016. I ne bi sam mogao napraviti revoluciju u 75 godina dugom transatlantskom partnerstvu u kojem je Amerika. To ne znači da su nedavne pukotine u zapadnom taboru besmislene. Za Zapad, a time i za Ukrajinu, 2024. bit će teža. Iako je vjerojatno da će se rat povući kroz cijelu 2024., ne može se povući unedogled. Uz oklijevanje Zapada koje podupire Rusiju, i u nedostatku državnog udara ili zdravstvenog problema koji bi doveo do Putinove smrti, jedini predvidljivi ishod bit će dogovoreno rješenje koje za sada obje strane i dalje odbijaju."

Pred nama je godina konsolidacije

Michael Clarke, bivši glavni direktor Royal United Services Instituta

"Ruska invazija na Ukrajinu 2022. doživjela je povratak jednog velikog rata na europski kontinent. Tijek sukoba 2023. označio je činjenicu da se vratio i rat iz industrijskog doba. Ratovanje u industrijskom dobu usmjerava značajne dijelove, ili u nekim slučajevima cijela gospodarstva, prema proizvodnji ratnih materijala kao stvarima prioriteta. Ruski obrambeni proračun utrostručio se od 2021. i sljedeće će godine činiti 30% državne potrošnje. To će rat u Ukrajini učiniti dužim i traumatičnijim pothvatom od bilo čega što je Europa poznavala od sredine prošlog stoljeća. Nadolazeća godina pokazat će jesu li Rusija i njezini dobavljači u Sjevernoj Koreji i Iranu ili Ukrajina i njezini zapadni podupiratelji sposobni i spremni ispuniti proždrljive zahtjeve ratovanja industrijskog doba", rekao je Clarke i dodao:

"Bilo bi pogrešno reći da su prve crte u Ukrajini u zastoju, ali obje strane su sposobne međusobno se boriti do mrtve točke dok svaka pokušava preuzeti strateške inicijative. Ruske snage bi se mogle ponovno pokušati probiti duž cijele fronte, barem kako bi osigurale cijelu regiju Donbasa. Ukrajina će vjerojatno pokušati iskoristiti uspjeh koji je imala u ponovnom uspostavljanju kontrole nad zapadnim Crnim morem i svojim vitalnim trgovačkim koridorom do Bospora. A Kijev će vjerojatno pokušati prirediti još vojnih iznenađenja ruskim osvajačima kako bi ih izbacio iz ravnoteže u nekim područjima. U biti, 2024. izgleda kao godina konsolidacije i za Kijev i za Moskvu. Rusiji nedostaje oprema i obučeno ljudstvo za pokretanje strateške ofenzive najranije do proljeća 2025."

"U međuvremenu, Ukrajina treba zapadnu financijsku i vojnu potporu kako bi ostala u ratu tijekom sljedeće godine, dok i ona izgrađuje svoje unutarnje snage kako bi stvorila uvjete za niz oslobodilačkih ofenziva u budućnosti. Ratovanje industrijskog doba je borba između društava. Ono što se događa na bojnom polju u konačnici postaje samo simptom te borbe. Vojni tijek ovog rata 2024. više će se odrediti u Moskvi, Kijevu, Washingtonu, Bruxellesu, Pekingu, Teheranu i Pjongjangu nego u Avdijivki, Tokmaku, Kramatorsku ili bilo kojem od razorenih bojišta duž prve crte bojišnice."

Ukrajina će pritisnuti Rusiju oko Krima

Ben Hodges, bivši zapovjednik kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država u Europi

"Rusiji nedostaje odlučna, prodorna sposobnost da pregazi Ukrajinu i učinit će sve što može da zadrži ono što trenutno zauzima, koristeći vrijeme da ojača svoju obranu dok se nada da će Zapad izgubiti volju da nastavi podržavati Ukrajinu. Ali Ukrajina neće stati. Ona se bori za svoj opstanak i razumije što će Rusija učiniti ako stane. Sve više europskih nacija sada govori o potrebi za povećanjem pomoći u svjetlu zabrinutosti da SAD slabi u svojoj odlučnosti. Međutim, predviđam da će početkom nove godine SAD ponovno otkriti svoju stratešku okosnicu i usvojiti paket pomoći koji je odgođen u Kongresu u prosincu. Stoga predviđam da će Ukrajina učiniti sljedeće u nadolazećim mjesecima dok se priprema ponovno preuzeti inicijativu:

rekonstruirati postrojbe istrošene višemjesečnim borbama koje će biti potrebne za ponovnu ofenzivu

poboljšati sustav zapošljavanja unutar Ukrajine kako bi se povećala dostupna radna snaga

povećati proizvodnju streljiva i oružja

poboljšati svoju sposobnost djelovanja protiv jakih ruskih mogućnosti elektroničkog ratovanja - ometanje, presretanje, lociranje.

"Do početka ljeta Ukrajina će po prvi put moći koristiti borbene zrakoplove F16 američke proizvodnje, za koje se nada da će poboljšati njezinu sposobnost suprotstavljanja ruskim zrakoplovima i ojačati vlastitu protuzračnu obranu. Strateški najvažniji dio Ukrajine koji ostaje okupiran od strane Rusije je Krim, što nazivamo "odlučujućim terenom". Ukrajina će učiniti sve što može da zadrži pritisak na tamošnje Ruse kako bi to učinilo neodrživim za rusku mornaricu u Sevastopolju, nekolicinu tamošnjih baza zračnih snaga i njihovu logističku bazu u Džankoju."

"Već su dokazali koncept. Sa samo tri krstareće rakete Storm Shadow koje je dostavila Velika Britanija, prisilili su zapovjednika Crnomorske flote da povuče trećinu svoje flote iz Sevastopolja. Ukrajinci naravno nemaju neograničene resurse, pogotovo topničko streljivo i dalekometno precizno oružje, ali ruski vojnici su u gorem stanju. Rat je test volje i test logistike. Ruski logistički sustav je krhak i pod stalnim pritiskom Ukrajine."

