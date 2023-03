Osnivač Wagner grupe Jevgenij Prigožin svoje je ljutite kritike na račun Kremlja digao na višu razinu. Prigožin je tako u razgovoru s ruskim medijima optužio dužnosnike Kremlja da su namjerno spriječili njegove borce da zauzmu Bahmut iz "čiste ljubomore na njegove vojne uspjehe".

Šef plaćenićke organizacije, poznat i kao 'Putinov kuhar', rekao je kako su vlasti odlučile da neće dostaviti streljivo Wagnerovim borcima što je usporilo napredak u krvavoj bitci za Bahmut. "Njihov cilj bio je jasan. Wagner ne bi trebao zauzeti Bahmut", sipao je žuč Prigožin.

"Naše akcije u Bahmutu izazivaju zavist. Mi smo uspješni, a na nekim drugim frontovima nema takvih napredaka", poručio je šef plaćenika.

'Nedavno su nas slavili'

Ističe kako ih je cijela Rusija slavila nakon što su osvojili Soledar, no nakon tog trijumfa, tvrdi Prigožin, stav Kremlja se promijenio - Wagner ni pod kojim uvjetima ne bi trebao zauzeti Bahmut.

Rekao je da su njegovi plaćenici od tada bili lišeni streljiva što je u borbu unijelo "glad za granatama", ali da će "Wagner svejedno zauzeti Bakhmut". "I to ne zato što Prigožin to želi. Je*ote, moramo cijelom svijetu dokazati da Rusi to mogu!", izjavio je Prigožin.

Gazda Wagnera požalio se što im je uskraćen pristup vojnim telefonima. "Pa neka me nazovu koji put i kažu: 'Prigožine, ti si ku*ka i odje*i' i onda poklopi. Barem to. Koji je smisao to uskraćivati", govorio je Prigožin.

'Nazovite pa me vrijeđajte'

Rekao je da bi bilo bolje da ga vrijeđaju zapovjednici ruske vojske, nego trenutni prekid komunikacije, koji bi mogao dovesti njegov život u opasnost.

"Je li to možda zato što moj pilot, kad poletimo, ne može javiti protuzračnoj obrani da nas ne obori jer sam ja u avionu. Nemojmo se igrati dječjeg vrtića. Rat je vrlo ozbiljan posao", poručio je Prigožin.

Međusobne napetosti između Wagnera i ruskog predsjednika Vladimira Putina kuhaju se mjesecima. Prigožinovi posljednji ispadi dolaze nakon što mu je ranije ovog mjeseca zabranjen ulazak u rusko vojno zapovjedništvo . Također je optužio dužnosnike Kremlja za "izdaju domovine" i pokušaj "uništenja" Wagnera prigušivanjem opskrbe.