U Ukrajini je i dalje nemirno, a situaciju na bojištu i u zemlji za Net.hr je prokomentirao profesor Maksim Kamenjecki iz Kijeva. "Vidite po vijestima što se dešava – mi pokušavamo Rusima stvoriti probleme, oni nas napadaju", komentirao je na početku razgovora.

Ukrajinske snage zadnjih su dana nanijele dosta štete Rusima, a sve češće ih se napada s dronovima, što naravno agresorima remeti planove.

Maksimalna moguća brzina ofenzive

Na pitanje je li to početak ofenzive, kaže da ne, jer je ona već u tijeku.

"Ovo što sada imamo je ofenziva na pravcima na kojima su oni bili već spremni skoro godinu dana. Ona ide malo sporije jer tamo ima puno mina i njihovih pripremljenih pozicija. Tamo gdje naši idu u ofenzivu, količina mina je jedna na jedan do četiri kvadratna metra otprilike. Takve su brojke", pojasnio nam je ovaj stručnjak.

"Inženjeri koji uklanjaju mine, oni ne mogu raditi pod vatrom. Prvo treba uništiti pozicije s kojih Rusi gađaju, pa onda tek dođu ovi koji uklanjaju mine i tek onda se može krenuti. Rusi helikopterima i avionima gađaju prednji dio gdje Ukrajinci prolaze i zato je ta ofenziva spora", kaže Kamenjecki, dodajući da ofenziva ide "maksimalno mogućom brzinom".

Upitan da komentira dronove koji sve češće lete iznad Rusije, rekao je da Moskva nije najvažniji cilj, već da je to više za "raspoloženje Rusa".

"Najučinkovitije napade dronovima izvore diverzantske grupe. Diverzantske grupe i te naše mogućnosti rada na ruskom teritoriju, oni nadmašuju sve ostale opcije jer se koriste ljudi koji su za Ukrajinu i pomažu nam. Imamo fantastične mogućnosti za rad u Rusiji. Takvi ljudi pomažu s informacijama gdje su smješteni ruski avioni, odakle Rusi lansiraju svoje rakete i dronove", kazao je.

Osvrnuo se i na najave Zapada da će Ukrajini poslati borbene avione F-16 koje je Zelenskij mjesecima molio, a i sam Kamenjecki je ranije za naš portal pojasnio zbog čega im trebaju ti avioni.

"To će pomoći sigurno, posebice tamo gdje Rusi koriste zrakoplovstvo za lansiranje bombi i ovih planirajućih bombi koje imaju krilca pa kada padnu s aviona, ona prelete još 50-70 kilometara, a dosta su moćne. S takvim bombama oni gađaju naše prednje pozicije na bojišnici i tamo gdje to Rusi koriste, imaju nadmoć u zrakoplovstvu", kaže.

"Protuzračni kompleks može biti uništen topništvom. Naših aviona nema toliko i ti avioni nisu baš toliko moderni po pitanju radara", kaže.

To će pomoći u ratnim djelovanjima, samo što neće biti neka kardinalna promjena, dodaje. "Svaka od ovih opcija je jedan pomoćni dio vođenja borbi – dakle protuzračna, zračna podrška, logistika, to su pomoćna djelovanja za pješadiju, jer baš pješadija oslobađa teritorij", rekao je, dodavši da je bitna i količina tih aviona, ali i kakve će rakete saveznici dati uz te avione.

Učinkovita protuzračna obrana

Komentirao je i situaciju u Kijevu, gdje je nedavno pala jedna od ruskih raketa.

"Srušena je raketa na jedan trgovački centar u mom kvartu, vidi se da je ona već gorjela u zraku i pala je na taj trgovački centar. To je bilo blizu. U susjednoj zgradi mi stanuju prijatelji, njima su prozori na drugu stranu zgrade, no onima kojima su prozori okrenuti prema trgovačkom kompleksu, na dosta stanova su popucali od eksplozije. Drugi projektil je pao u centru grada blizu mojeg sveučilišta", rekao je.

Iako napad zvuči dosta strašno, činjenica je da je ukrajinska obrana bila jako učinkovita u odbijanju napada. "Bili su dosta učinkoviti, od 28 krstarećih projektila, srušeni su svi i niti jedan nije pogodio svoj cilj nego se dogodilo da su pali gdje su pali nakon rušenja", kaže Kamenjecki.

"Oni su iskombionirali dronove i krstareće projektile, jedan dron pogodio je željezničku prugu 100-tinjak kilometara zapadno od Kijeva, to im je vjerojatno bio cilj. Dron nije bio srušen i to je jedini dron koji je sinoć pogodio cilj. Svi ostali, dakle 15 od 16 lansiranih dronova i 28 od 28 lansiranih krstarećih raketa bilo je srušeno", rekao je.

Korupcija u vojsci

Komentirao je i napise ukrajinskih medija da je predsjednik Zelenskij bijesan zbog korupcije u vojsci. Podsjećamo, otkriveno je puno slučajeva gdje su potplaćivalči brokrate u zamjenu za dokuimentaciju koja ih oslobađa odlaska u vojsku i na front.

"O tome se priča dosta. Taj sustav, kao bilo gdje kada je riječ o birokratskom sustavu, on pati od korupcije, a posebice tamo gdje se radi o takvim mogućnostima da li će čovjek biti regrutiran u vojsku ili ne. Tamo gdje se to može riješiti za neke pare, naravno da ima i korupcije", kaže.

"Toga je bilo puno, zato su i predsjednik i ljudi bili ljuti. Možete pretpostaviti, kod nekih ljudi su članovi njihove obitelji i prijatelji u ratu, ratuju, štite i brane zemlju, a drugi za novac pokušavaju izbjeći vojsku, platiti nešto, praviti se da nisu zdravi ili čak dobiti mogućnost odlaska iz zemlje", dodaje.

Ljudi na taj kompletan sustav gledaju vrlo skeptično. "On bi trebao biti promijenjen i sada pokušavaju nešto napraviti po tom pitanju. Odlučili su da se na rukovodeće pozicije u tim centrima za novačenje stave časnici koji su bili na bojišnici. Ne znam je li to neki "lijek" od te korupcijske bolesti, no oni barem znaju o čemu se radi", kaže Kamenjecki.

"Naravno neće svi biti baš odmah na bojišnici. Bojišnica ima različite zone, tamo gdje se vode vrlo krvave bitke. Ima i sjevernih i zapadnih dijelova na granici s Bjelorusijom, tamo gdje treba vojska i vojnici, a gdje za sada borbi uopće nema. Postoji hrpa pozicija u pozadini – logistika, rad s avionima ili s opremom. To je ono što nije toliko opasno", kaže.

"Čitao sam da svi koji su bili uhvaćeni u pokušaju ilegalnog prelaska granice, od tih ljudi bi se moglo formirati jedna brigada. Ima naravno takvih, bez daljnjega. No većina ljudi razumije da ako ne zaštitimo zemlju, onda neće biti nikakvog života", zaključio je profesor Maksim Kamenjecki u razgovoru za portal Net.hr.