Nagrađivani novinar Amir Tibon bio je kod kuće u Nahal Ozu, na granici s Gazom, kada je Hamas 7. listopada napao zajednice duž granice. Kako su se zvukovi pucnjave približavali sigurnoj sobi u koju se Amirova obitelj sklonila, nazvao je svog oca Noama Tibona, 62-godišnjeg umirovljenog general-bojnika koji živi u Tel Avivu. Čuvši vijest, djed, koji je svoju vojnu karijeru proveo specijalizirajući se za borbu protiv terorizma, sinu je odgovorio: "Vjeruj mi, doći ću."

Spasio ih hrabri umirovljeni general

"Znao je da ću doći. Ovo je moja profesija, nitko me ne može zaustaviti", rekao je Noam za NBC Nightly News. Odmah je napustio Tel Aviv sa svojom ženom, naoružan samo pištoljem, i odvezao se prema jugu s namjerom da spasi svoju obitelj, boreći se usput s naoružanim napadačima Hamasa, spašavajući preživjele na glazbenom festivalu i pomažući ranjenim izraelskim vojnicima. Njegov sin Amir rekao je za The Atlantic: "Nakon 10 sati, čuli smo jak udarac na prozoru i glas mog oca. Galia, moja najstarija kći, rekla je, 'Saba higea' — 'Djed je ovdje.' I tada smo svi jednostavno počeli plakati. Tada smo znali da smo sigurni."

Noamovu hrabrost hvalili su mnogi na društvenim mrežama, a korisnici su ga proglasili stvarnim Bryanom Millsom, bivšim stručnjakom za operacije kojega glumi Liam Neeson u filmu "96 sati" iz 2008., koji spašava svoju kćer tinejdžericu od otmičara trgovaca ljudima.

Mnogi su uspoređivali Tibonov komentar, "Ovo je moja profesija, nitko me ne može zaustaviti", s često citiranom rečenicom koju je Mills uputio otmičaru njegove kćeri: "Ako tražite otkupninu, mogu vam reći da nemam novca. Ali ono što ja imam vrlo je poseban skup vještina, vještina koje sam stekao tijekom vrlo duge karijere, vještina koje me čine noćnom morom za ljude poput tebe."

Otac se probijao kroz zemlju smrti i kaosa

U intervjuu za The Atlantic, Amir je detaljno opisao kako je njegov otac spasio njega i njegovu obitelj. Amir, njegova supruga Miri i njihove dvije kćeri spavali su u svom kibucu kada su oko 6 sati čuli zvuk minobacača koji je trebao eksplodirati. Par je otrčao u svoju sigurnu sobu, izgrađenu da izdrži izravne pogotke minobacača ili raketa, gdje svaku večer stavljaju svoje kćeri, trogodišnju Galiu i jednogodišnju Carmel, u krevet. Amir je zatim opisao pucnjavu koju su čuli s polja kao "najjeziviju buku" koju je čuo u životu. Na kraju su on i supruga shvatili da su se militanti Hamasa infiltrirali u njihov kibuc.

Amir je roditeljima poslao poruku: "Vani su teroristi." Njegovi roditelji su krenuli voziti iz Tel Aviva i stigli u grad Sderot gdje su zatekli ljude koji su hodali bosi po cesti. Bili su to mladi ljudi koji su pobjegli s glazbenog festivala kojeg su borci Hamasa napali rano tog jutra, masakrirajući 260 ljudi. "Moji roditelji su preživjele strpali u svoj auto i odveli dalje od granice", rekao je Amir. Par je zatim nastavio kroz ratnu zonu, usput pokupivši jednog vojnika. Ubrzo su naletjeli na pucnjavu između izraelskih snaga i "Hamasove ćelije".

"Moj otac sa sobom ima pištolj, a on i ovaj drugi vojnik pridružuju se vojnicima koji se bore. Pomažu im u ubijanju, a sada su vrlo blizu mog kibuca", rekao je Amir. Ali zbog bitke su dva vojnika bila ranjena. Noam ih je stavio u svoj auto, a Amirova majka je potom odvezla ranjene vojnike u bolnicu. "Otac je uzeo oružje od ranjenih vojnika, koji su mu ga dali i rekao im je, 'Vraćam se'", ispričao je Amir. Zatim, usred svog tog kaosa, Amirov otac je naletio na još jednog umirovljenog bivšeg generala, Israela Ziva, koji je obukao uniformu i odmah se pridružio borbi kada je počela invazija Hamasa. "Ova dva muškarca starija od 60 godina, voze se u običnom autu kao što se ljudi voze autoputom New Jerseyja na putu na posao", rekao je Amir za The Atlantic.

U Nahal Ozu, obitelj Tibon, sjedeći u mraku svoje sigurne sobe, mogla je čuti bitku koja je počela vani. "Moj otac dolazi. Oni se bore. On je s ovim vojnicima", rekao je Amir supruzi. Noam se pridružio grupi izraelskih vojnika poslanih da oslobode kibuc. "Kada sam došao u područje kuće mog sina, bilo je najmanje pet tijela terorista i jedan hrabri izraelski vojnik. Kada sam došao u njihov stan, pokucao sam na sigurnosni prozor i rekao, 'Amire, otac je, možeš otvoriti.'"

Iz Izraela je rečeno da je 1300 ljudi ubijeno tijekom Hamasovih smrtonosnih napada, terorističkih napada i raketnih baraža koje su počele 7. listopada. Broj palestinskih žrtava kao rezultat osvetničkog bombardiranja Gaze od strane Izraela iznosi najmanje 1900, izvijestio je The Wall Street Journal, piše Business Insider.

